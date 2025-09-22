Obavijesti

OŠTRA PORUKA BRITANSKE MINISTRICE

Britanija: Rusija riskira izravan sukob s NATO savezom! Spremni smo braniti naše nebo i teritorij

Foto: Mikhail Sinitsyn/REUTERS

"Ako se moramo sukobiti sa zrakoplovima koji su u NATO prostoru bez dopuštenja, tada ćemo to učiniti", rekla je britanska ministrica Cooper...

Britanska ministrica vanjskih poslova upozorila je u ponedjeljak da ruski upadi u NATO teritorij riskiraju izbijanje oružanog sukoba, izazvavši time osudu Moskve, koja je odbacila europske zabrinutosti kao neutemeljene i histerične.

Sukobljavajući se s Rusijom na sastanku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper rekla je: "Vaše nepromišljeno djelovanje riskira izravan sukob NATO-a i Rusije. Naš savez je defenzivan, no ne budite iluzorni da smo spremni braniti nebo i teritorij NATO saveza."

"Ako se moramo sukobiti sa zrakoplovima koji su u NATO prostoru bez dopuštenja, tada ćemo to učiniti", rekla je.

Estonija je u petak rekla da su tri ruska borbena zrakoplova MiG-31 upravo ušla u estonski zračni prostor bez dopuštenja i da su se onamo zadržala ukupno 12 minuta prije nego što su se bila primorana povući, u epizodi koju zapadni dužnosnici opisuju kao test NATO-ove spremnosti i odlučnosti.

Vijeće sigurnosti sastalo se u ponedjeljak kako bi razgovaralo o tome pitanju. NATO konzultacije trebale bi se odviti u utorak. Incident se dogodio nešto više od tjedan dana nakon što je 20 ruskih dronova ušlo u poljski zračni prostor, primoravši NATO zrakoplove da sruše neke od njih.

Komentare Cooperove podržali su i neki drugi zapadni ministri u Vijeću sigurnosti, koji su rekli da se nekoliko incidenata ne može smatrati slučajnošću.

Zamjenik ruskog veleposlanika pri UN-u, Dmitrij Polianskij, rekao je da nema dokaza koji podupire njihove tvrdnje te je optužio europske sile da iznose "neutemeljene" optužbe.

"Nećemo sudjelovati u ovom teatru apsurda", rekao je. "Kad odlučite da se želite uključiti u ozbiljnu raspravu o Europskoj sigurnosti, o sudbini našeg zajedničkog kontinenta, o tome kako učiniti ovaj kontinent prosperitetnim i sigurnim za sve, mi smo spremni."

