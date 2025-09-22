Obavijesti

News

Komentari 12
IZ ZATVORA OTIŠAO U RAT

Srbin iz BiH borio se za Rusiju u Ukrajini i ostao bez noge. Uhitili ga u Sarajevu, ide u pritvor...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Srbin iz BiH borio se za Rusiju u Ukrajini i ostao bez noge. Uhitili ga u Sarajevu, ide u pritvor...
Foto: VKontakte

Ruski dragovoljac podrijetlom iz Modriče je optužen za sudjelovanje u sukobima kao pripadnik ruskih vojnih snaga u Ukrajini. Ristić je unovačen u studenom 2023. godine, nakon što je pušten iz švicarskog zatvora...

Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor bosanskohercegovačkom Srbinu Dariju Ristiću koji je ratovao na strani Rusije u Ukrajini gdje je tijekom sukoba izgubio nogu.

Ristić se prošloga tjedna predao vlastima BiH nakon saznanja da je za njim raspisana međunarodna Interpolova tjeralica, potvrdio je njegov odvjetnik Rade Ćulibrk za portal Detektor koji prati procesuiranja pred pravosuđem u BiH.

START Uskoro ističe važan nuklearni sporazum. Javio se Putin: Odgovorit ćemo, ali ne riječima
Uskoro ističe važan nuklearni sporazum. Javio se Putin: Odgovorit ćemo, ali ne riječima

On je uhićen u Međunarodnoj zračnoj luci u Sarajevu. Nakon toga je predan u nadležnost Suda BiH koji mu je odredio pritvor. 

Ruski dragovoljac podrijetlom iz Modriče je optužen za sudjelovanje u sukobima kao pripadnik ruskih vojnih snaga u Ukrajini. Ristić je unovačen u studenom 2023. godine, nakon što je pušten iz švicarskog zatvora.

U Ukrajini se borio kao pripadnik jedinice "Permski medvjedi" u kojoj je najviše dragovoljaca iz Srbije.  

SVE DEMANTIRAJU Oglasila se i Rusija: Estonija povećava napetosti lažnom tvrdnjom o upadu ruskih aviona
Oglasila se i Rusija: Estonija povećava napetosti lažnom tvrdnjom o upadu ruskih aviona

Detektor je prošle godine pratio Ristića i njegov put do prve crte fronta u Ukrajini. Na video zapisima i fotografijama koje je objavljivao prikazani su njegovo novačenje i obuke u Rusiji i Ukrajini, sve do regije Donjeck. Tamo je teško ranjen i noga mu je amputirana.

Prema zakonodavstvu BiH ratovanje u stranim vojnim formacijama smatra se kaznenim djelom. BiH je do sada u više desetaka slučaja osudila pripadnike stranih oružanih formacija, uključujući članove terorističke organizacije Islamske države, koji su često sankcionirani s blagim kaznama zatvora.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...
DRUGA STRANA MEDALJE

Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...

Lukač koji spori nalaz salmonele i tvrdi da mu podmeće uvozni lobi je jedan od najvećih uvoznika jaja. Nesilice i jaja također ne mora uništiti, nego ih može preraditi i prodati, a uz to mu država daje milijunsku odštetu
Ušao je u zagrebačku sudnicu i počeo pucati: 'Imao sam devet godina kada mi je ubio mamu'
UBIO TRI ŽENE

Ušao je u zagrebačku sudnicu i počeo pucati: 'Imao sam devet godina kada mi je ubio mamu'

Prije 26 godina Mato Oraškić na sudu je ubio sutkinju, suprugu i odvjetnicu. Sudnica u kojoj je bio masakr nikada više nije održala nijedno ročište
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'
STRAVA

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'

Ličko-senjska policija dojavu o naletu na životinju dobila je malo iza ponoći. Ondje su već došli vatrogasci HAC-a, no životinja je uginula

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025