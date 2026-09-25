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Britanija upozorila Iran da neće tolerirati prijetnje na svom tlu

Piše HINA,
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Britanija upozorila Iran da neće tolerirati prijetnje na svom tlu
Foto: Shannon Stapleton
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Britansko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je Miliband pozvao Iran da umjesto produljenja rata odabere smirivanje napetosti i diplomaciju.

Britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband rekao u četvrtak je iranskom kolegi Abasu Aragčiju da Britanija neće tolerirati prijetnje i neprijateljsko djelovanje skupina povezanih s Iranom na svom teritoriju.

Miliband se s Aragčijem sastao u četvrtak na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku. Razgovarali su o ratu na Bliskom istoku, važnosti ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca te prijetnjama skupina povezanih s Iranom u Britaniji.

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Britansko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je Miliband pozvao Iran da umjesto produljenja rata odabere smirivanje napetosti i diplomaciju.

U razgovoru je otvoreno i pitanje Craiga i Lindsay Foreman iz Istočnog Sussexa, koje su iranske vlasti uhitile u siječnju prošle godine dok su motociklom putovali kroz Iran. Britanski par trenutačno se nalazi u zatvoru Evin u Teheranu. Miliband je ponovno zatražio njihovo hitno oslobađanje, a britanska vlada njihov slučaj i dalje smatra jednim od svojih prioriteta.

Posebno je istaknuo potrebu za nesmetanim prometom kroz Hormuški tjesnac, upozorivši da njegovo zatvaranje ugrožava globalnu sigurnost i gospodarsku stabilnost.

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Miliband je naglasio da će se britanska vlada odlučno suprotstaviti prijetnjama skupina povezanih s Iranom, uključujući napade na britansku židovsku zajednicu. Poručio je da Britanija neće tolerirati zastrašivanje, prijetnje ni neprijateljsko djelovanje na svom teritoriju.

Britanski Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost (NCSC) prošlog je tjedna objavio da su kibernetički akteri povezani s iranskim vlastima koristili špijunski softver poznat kao "CHOSEN BRICK" za krađu elektroničke pošte, poruka i drugih osjetljivih podataka. Napadi su se provodili putem ciljanih lažnih poruka, među ostalim preko komunikacijskih platformi WhatsApp i Telegram.

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