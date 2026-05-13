RASTE POBUNA

Britanski ministar zdravstva će izazvati premijera Starmera

Piše HINA,
Keir Starmer suočen je sa sve jačim pritiskom unutar vlastite stranke nakon izbornog debakla. Dio laburističkih zastupnika i ministara traži njegov odlazak

Britanski ministar zdravstva Wes Streeting mogao bi u četvrtak pozvati premijera Keira Starmera da podnese ostavku, objavio je u srijedu BBC pozivajući se na ministrove suradnike. Starmer, koji se bori za politički opstanak nakon što su deseci zastupnika Laburističke stranke zatražili njegovu ostavku, u srijedu je obećao da će ustrajati u planovima za reformu Britanije i upozorio da bi u slučaju njegove smjene nastao politički kaos. Streeting, kojeg se smatra jednim od potencijalnih suparnika, u srijedu ujutro na sastanku sa Starmerom u Downing Streetu proveo je manje od 20 minuta. Britanski mediji taj su susret prozvali odlučujućim obračunom.

Starmerov glasnogovornik je rekao da premijer ima "puno povjerenje" u Streetinga nakon njihovog sastanka u srijedu.

Kralj Karlo je ranije u srijedu predstavio zakonodavni plan vlade na svečanom otvaranju parlamenta. Ugovoru je naveo da vlada planira razvoj infrastrukture, reformu policije, javnog zdravstva i kaznenopravnog sustava te donijeti zakon o jačanju veza s Europskom unijom.

Streeting je u donjem domu britanskog parlamenta sjedio osam mjesta od premijera.

Starmer se oglušuje na pozive da podnese ostavku koje je uputilo oko 90 laburističkih zastupnika. Oni ga smatraju odgovornim za težak poraz na prošlotjednim lokalnim izborima, tvrdeći da nije uspio provesti obećane reforme otkako je preuzeo vlast nakon povijesno uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima 2024. godine.

Iako je njegovu ostavku zatražila gotovo četvrtina parlamentarnih zastupnika laburista, a nekolicina ministara podnijela ostavke, potencijalni kandidati za njegovu poziciju još uvijek nisu pokrenuli formalni postupak za smjenu na vrhu stranke.

