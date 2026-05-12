Obavijesti

News

Komentari 0
LABURISTI U KRIZI

Raste pritisak nakon izbornog debakla: Ministrica napustila Starmera, žele njegovu ostavku

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Raste pritisak nakon izbornog debakla: Ministrica napustila Starmera, žele njegovu ostavku
Foto: Hannah McKay

Nakon teškog poraza laburista na lokalnim izborima, ostavku je dala ministrica Miatta Fahnbulleh, dok britanski mediji tvrde da sve više članova vlade traži odlazak Keira Starmera.

Vladu britanskog premijera Keira Starmera nakon katastrofalnih rezultata njegove Laburističke stranke na lokalnim izborima u utorak je napustila prva ministrica, čime se pojačao i pritisak na njega da odstupi s dužnosti. Ministrica stanovanja, zajednica i lokalne samouprave Miatta Fahnbulleh poručila je premijeru da „učini ispravnu stvar za zemlju i stranku te odredi vremenski okvir za urednu tranziciju”. Fahnbulleh se smatra bliskom saveznicom ministra energetike i bivšeg čelnika laburista Eda Milibanda koji je prošli tjedan navodno rekao Starmeru da razmisli o odlasku s funkcije. „Bio je privilegij sudjelovati u vladi koja naporno radi na svim razinama da bi ostvarila promjene potrebne našoj zemlji”, napisala je Fahnbulleh na platformi X. 

NAJTEŽI PORAZ LABURISTA Starmer pod pritiskom nakon izbornog debakla: 'Neću otići, ovo je desetogodišnji projekt'
Starmer pod pritiskom nakon izbornog debakla: 'Neću otići, ovo je desetogodišnji projekt'

Dodala je da je „postignut napredak”, no da stranka nije „djelovala s vizijom, tempom i ambicijom” kakve od njih zahtijeva obnašanje vlasti. 

„Niti smo vladali kao Laburistička stranka koja je jasna oko svojih vrijednosti i čvrsta oko svojih  uvjerenja”. 

„Poruka s terena bila je jasna: Vi ste, premijeru, izgubili povjerenje javnosti”, zaključila je. 

Telegraph piše da se će na sastanku vlade u utorak šestero njezinih članova zatražiti Starmerovu ostavku. 

NEĆE SUDJELOVATI U RATU Starmer: Velika Britanija neće sudjelovati u blokadi Hormuza
Starmer: Velika Britanija neće sudjelovati u blokadi Hormuza

Pozivajući se na izvore iz kabineta, taj britanski medij navodi da je riječ o ministrici unutarnjih poslova Shabani Mahmood, ministru obrane Johnu Healeyju, ministru energetike Edu Milibandu, ministrici kulture Lisi Nandy, ministrici vanjskih poslova Yvette Cooper te ministru zdravstva Wesu Streetingu.

Laburisti su prošli tjedan zabilježili najgori poraz koji je neka vladajuća stranka pretrpjela na lokalnim izborima od 1995. godine, nakon što su 2024. osvojili jednu od najvećih parlamentarnih većina u suvremenoj britanskoj povijesti. 

NAPADA SAVEZNIKE Trump opet luduje: Ismijavao Starmera i britanske 'pokvarene nosače zrakoplova'
Trump opet luduje: Ismijavao Starmera i britanske 'pokvarene nosače zrakoplova'

Na izborima u četvrtak pobjedu je odnijela populistička, protuimigrantska stranka Reform UK Nigela Faragea, bivšeg euroskeptičnog zastupnika Europskog parlamenta te jednim od najglasnijih zagovaratelja izlaska Velike Britanije iz Europske unije. 

Sljedeći parlamentarni izbori u Britaniji moraju se raspisati najkasnije do 2029. godine. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ugasilo se nebo: Nevrijeme pogodilo Zagreb, vjetar nosi limove, u centru srušeno stablo
HRVATSKA NA UDARU

Ugasilo se nebo: Nevrijeme pogodilo Zagreb, vjetar nosi limove, u centru srušeno stablo

Do srijede bi se ovi nepovoljni vremenski uvjeti trebali smiriti, ali temperature će biti niže nego prethodnih dana....
SAD uveo nove sankcije Iranu
IZ MINUTE U MINUTU

SAD uveo nove sankcije Iranu

Donald Trump kritizira iranski odgovor kao 'potpuno neprihvatljiv', bez naznaka hoće li Washington nastaviti pregovore. Netanyahu najavio plan za postupno ukidanje američke vojne financijske pomoći i redefiniranje odnosa sa SAD-om.
Najmanje 6 mrtvih u udaru na Libanon, WSJ: SAD-u i Izraelu pridružio se novi saveznik
IZ MINUTE U MINUTU

Najmanje 6 mrtvih u udaru na Libanon, WSJ: SAD-u i Izraelu pridružio se novi saveznik

73. dan rata, sve je izvjesnije da prekid vatre neće dovesti i do konačnog kraja rata. Iran je objavio kako su spremni odgovoriti na nove napade, a Trump sa svojim timom razmatra opcije novih napada na Islamsku Republiku.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026