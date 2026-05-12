Raste pritisak nakon izbornog debakla: Ministrica napustila Starmera, žele njegovu ostavku

Vladu britanskog premijera Keira Starmera nakon katastrofalnih rezultata njegove Laburističke stranke na lokalnim izborima u utorak je napustila prva ministrica, čime se pojačao i pritisak na njega da odstupi s dužnosti. Ministrica stanovanja, zajednica i lokalne samouprave Miatta Fahnbulleh poručila je premijeru da „učini ispravnu stvar za zemlju i stranku te odredi vremenski okvir za urednu tranziciju”. Fahnbulleh se smatra bliskom saveznicom ministra energetike i bivšeg čelnika laburista Eda Milibanda koji je prošli tjedan navodno rekao Starmeru da razmisli o odlasku s funkcije. „Bio je privilegij sudjelovati u vladi koja naporno radi na svim razinama da bi ostvarila promjene potrebne našoj zemlji”, napisala je Fahnbulleh na platformi X.

Dodala je da je „postignut napredak”, no da stranka nije „djelovala s vizijom, tempom i ambicijom” kakve od njih zahtijeva obnašanje vlasti.

„Niti smo vladali kao Laburistička stranka koja je jasna oko svojih vrijednosti i čvrsta oko svojih uvjerenja”.

„Poruka s terena bila je jasna: Vi ste, premijeru, izgubili povjerenje javnosti”, zaključila je.

Telegraph piše da se će na sastanku vlade u utorak šestero njezinih članova zatražiti Starmerovu ostavku.

Pozivajući se na izvore iz kabineta, taj britanski medij navodi da je riječ o ministrici unutarnjih poslova Shabani Mahmood, ministru obrane Johnu Healeyju, ministru energetike Edu Milibandu, ministrici kulture Lisi Nandy, ministrici vanjskih poslova Yvette Cooper te ministru zdravstva Wesu Streetingu.

Laburisti su prošli tjedan zabilježili najgori poraz koji je neka vladajuća stranka pretrpjela na lokalnim izborima od 1995. godine, nakon što su 2024. osvojili jednu od najvećih parlamentarnih većina u suvremenoj britanskoj povijesti.

Na izborima u četvrtak pobjedu je odnijela populistička, protuimigrantska stranka Reform UK Nigela Faragea, bivšeg euroskeptičnog zastupnika Europskog parlamenta te jednim od najglasnijih zagovaratelja izlaska Velike Britanije iz Europske unije.

Sljedeći parlamentarni izbori u Britaniji moraju se raspisati najkasnije do 2029. godine.