Starmer odbija napustiti vladu

Britanski premijer Keir Starmer u utorak se usprotivio pozivima na ostavku, poručivši svojim ministrima da će „nastaviti vladati” unatoč "destabilizirajućih" 48 sati tijekom kojih su se zaredali zahtjevi za njegovim odlaskom nakon teškog izbornog poraza laburista. Starmer, premijer Velike Britanije manje od dvije godine, na sjednici vlade je ponovio da preuzima odgovornost za jedan od najgorih izbornih poraza svoje stranke, no naglasio je da nije pokrenut nikakav službeni postupak za izbor novog čelnika. Britanski mediji ranije su prenijeli da će njegovu ostavku na sjednici tražiti najmanje petero ministara. „Proteklih 48 sati bilo je destabilizirajuće za vladu, a to ima stvarne ekonomske posljedice za našu zemlju i obitelji", rekao je Starmer ministrima, priopćio je njegov ured.

„Zemlja od nas očekuje da nastavimo vladati. To je ono što ja radim i što moramo činiti kao vlada”.

Britanske državne obveznice nakon njegove su izjave blago ojačale, no i dalje su u minusu na razini cijelog dana.

Starmerov prkos u oštroj je suprotnosti s raspoloženjem mnogih članova njegove Laburističke stranke, piše Reuters.

Ranije u utorak vladu je napustila ministrica stanovanja, zajednica i lokalne samouprave, nakon što je otišlo i nekoliko pomoćnika ministara. Više od 80 laburističkih zastupnika javno je pozvalo Starmera da odredi datum ostavke kako bi stranka mogla mirno izabrati novog vođu.

Starmer je u ponedjeljak pokušao učvrstiti svoju poziciju obećanjem da će djelovati odvažnije i hitnije u rješavanju brojnih britanskih problema.

Britanski premijer rekao je da zemlja nikada ne bi oprostila laburistima ako bi krenuli u proces smjene svog vodstva samo dvije godine nakon što su golemom parlamentarnom većinom trebali okončati politički kaos koji je zahvatio zemlju otkako je Britanija prije 10 godina izglasala izlazak iz Europske unije.

Laburisti su prošli četvrtak zabilježili najgori poraz koji je neka vladajuća stranka pretrpjela na lokalnim izborima od 1995. godine.

Na izborima je pobjedu odnijela populistička, protuimigrantska stranka Reform UK Nigela Faragea, bivšeg euroskeptičnog zastupnika Europskog parlamenta te jednim od najglasnijih zagovaratelja izlaska Velike Britanije iz Europske unije.



Sljedeći parlamentarni izbori u Britaniji moraju se raspisati najkasnije do 2029. godine.