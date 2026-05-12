Obavijesti

News

Komentari 0
'NASTAVIT ĆEMO VLADATI'

Starmer odbija napustiti vladu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Starmer odbija napustiti vladu
Foto: Elizabeth Piper

Britanski premijer poručio je ministrima da neće odstupiti unatoč pritiscima unutar Laburističke stranke nakon teškog izbornog poraza na lokalnim izborima.

Britanski premijer Keir Starmer u utorak se usprotivio pozivima na ostavku, poručivši svojim ministrima da će „nastaviti vladati” unatoč "destabilizirajućih" 48 sati tijekom kojih su se zaredali zahtjevi za njegovim odlaskom nakon teškog izbornog poraza laburista. Starmer, premijer Velike Britanije manje od dvije godine, na sjednici vlade je ponovio da preuzima odgovornost za jedan od najgorih izbornih poraza svoje stranke, no naglasio je da nije pokrenut nikakav službeni postupak za izbor novog čelnika. Britanski mediji ranije su prenijeli da će njegovu ostavku na sjednici tražiti najmanje petero ministara. „Proteklih 48 sati bilo je destabilizirajuće za vladu, a to ima stvarne ekonomske posljedice za našu zemlju i obitelji", rekao je Starmer ministrima, priopćio je njegov ured. 

NAJTEŽI PORAZ LABURISTA Starmer pod pritiskom nakon izbornog debakla: 'Neću otići, ovo je desetogodišnji projekt'
Starmer pod pritiskom nakon izbornog debakla: 'Neću otići, ovo je desetogodišnji projekt'

„Zemlja od nas očekuje da nastavimo vladati. To je ono što ja radim i što moramo činiti kao vlada”.

Britanske državne obveznice nakon njegove su izjave blago ojačale, no i dalje su u minusu na razini cijelog dana. 

Starmerov prkos u oštroj je suprotnosti s raspoloženjem mnogih članova njegove Laburističke stranke, piše Reuters. 

Ranije u utorak vladu je napustila ministrica stanovanja, zajednica i lokalne samouprave, nakon što je otišlo i nekoliko pomoćnika ministara. Više od 80 laburističkih zastupnika javno je pozvalo Starmera da odredi datum ostavke kako bi stranka mogla mirno izabrati novog vođu.

NEĆE SUDJELOVATI U RATU Starmer: Velika Britanija neće sudjelovati u blokadi Hormuza
Starmer: Velika Britanija neće sudjelovati u blokadi Hormuza

Starmer je u ponedjeljak pokušao učvrstiti svoju poziciju obećanjem da će djelovati odvažnije i hitnije u rješavanju brojnih britanskih problema.

Britanski premijer rekao je da zemlja nikada ne bi oprostila laburistima ako bi krenuli u proces smjene svog vodstva samo dvije godine nakon što su golemom parlamentarnom većinom trebali okončati politički kaos koji je zahvatio zemlju otkako je Britanija prije 10 godina izglasala izlazak iz Europske unije.

Laburisti su prošli četvrtak zabilježili najgori poraz koji je neka vladajuća stranka pretrpjela na lokalnim izborima od 1995. godine.

SPORAZUM O GRANICAMA Britanija će Francuskoj platiti čak 892 milijuna dolara za suzbijanje ilegalnih migracija
Britanija će Francuskoj platiti čak 892 milijuna dolara za suzbijanje ilegalnih migracija

Na izborima je pobjedu odnijela populistička, protuimigrantska stranka Reform UK Nigela Faragea, bivšeg euroskeptičnog zastupnika Europskog parlamenta te jednim od najglasnijih zagovaratelja izlaska Velike Britanije iz Europske unije.
 
Sljedeći parlamentarni izbori u Britaniji moraju se raspisati najkasnije do 2029. godine. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Oluja poharala Zagreb i okolicu: Vatrogasci imaju pune ruke posla, gasili i požar kuće!
HRVATSKA NA UDARU

UŽIVO Oluja poharala Zagreb i okolicu: Vatrogasci imaju pune ruke posla, gasili i požar kuće!

Jako nevrijeme poharalo je u utorak oko podneva Zagreb i okolicu. Oluja je stigla naglo, puhao je olujni vjetar, padala je tuča, munje su parale nebo... Fronta je nastavila na sjeveroistok...
Najmanje 6 mrtvih u udaru na Libanon, WSJ: SAD-u i Izraelu pridružio se novi saveznik
IZ MINUTE U MINUTU

Najmanje 6 mrtvih u udaru na Libanon, WSJ: SAD-u i Izraelu pridružio se novi saveznik

73. dan rata, sve je izvjesnije da prekid vatre neće dovesti i do konačnog kraja rata. Iran je objavio kako su spremni odgovoriti na nove napade, a Trump sa svojim timom razmatra opcije novih napada na Islamsku Republiku.
Drogiran usmrtio tinejdžericu u Slavoniji, opraštaju se od nje: 'Ti si sada dio svijeta anđela...'
PREMINULA NAKON TEŠKE NESREĆE

Drogiran usmrtio tinejdžericu u Slavoniji, opraštaju se od nje: 'Ti si sada dio svijeta anđela...'

Do nesreće u Adžamovcima došlo je 6. svibnja kad se vozač (37) zabio u auto u kojem su bile tri 18-godišnjakinje. Uhitili su ga i utvrdili prisutnost opijata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026