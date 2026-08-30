Britanski provokator deportiran iz SAD-a natrag u Englesku

Yiannopoulos je u petak vraćen u Ujedinjeno Kraljevstvo nakon što je u četvrtak uhićen u međunarodnoj zračnoj luci Louis Armstrong New Orleans u Louisiani jer se nije pojavio na imigracijskom saslušanju. Nazivao se "najnevjerojatnijim superzlikovcem na internetu" i zagovarao je desne stavove o feminizmu, islamu i imigrantima.

Posebno je podržavao represiju američkog predsjednika Donalda Trumpa protiv imigracije.

- Nulta imigracija u sljedećih 20 godina. Nema "ako", nema "ali" - napisao je Yiannopoulos na X-u prošle godine.

Foto: Department of Homeland Security/

Imigracijski službenici primijetili su da je Yiannopoulos u SAD legalno stigao 2019. godine, a nazvali su ga "ilegalnim strancem".

Glasnogovornik DHS-a ranije je izjavio: „Yiannopoulos je legalno ušao u zemlju 14. svibnja 2019., preko New Yorka, ali je odlučio prekoračiti vizom dopušteni rok, kršeći zakone naše zemlje".

Yiannopoulosu je imigracijski sudac izdao konačnu naredbu o deportaciji 22. srpnja, nakon što se nije pojavio na saslušanju o imigraciji. Ostao je u pritvoru do deportacije.

Dodali su da je pritvor bio „izbor“ jer američka vlada nudi novac i besplatne letove za ljude koji se žele "sami deportirati“, prenosi agencija dpa.

Početkom 2010-ih, Yiannopoulosa je na internetsku stranicu Breitbart regrutirao Trumpov bivši glavni strateg Steve Bannon, a bio je poznat po tome što je Donalda Trumpa nazivao „tata“.

Dao je otkaz u tvrtki 2017. nakon što se na internetu ponovno pojavio video u kojem podržava pedofiliju, a kasnije se ispričao zbog izjava i rekao da je kao maloljetnik bio žrtva seksualnog napada.

Nedavno je vodio kratkotrajnu predsjedničku kampanju za repera Yea (bivši Kanye West) i navodno je radio kao pripravnik za bivšu kongresnicu Marjorie Taylor Greene.