Brnabić: Strane letjelice snimale su naše vojarne. U budućnosti ćemo takve dronove obarati...

Srpska premijerka Ana Brnabić potvrdila je da su strani dronovi nadlijetali srpske vojarne i dodala da je to pitanje sigurnosti Srba na Kosovu i Metohiji.

- Točno je, bespilotne letjelice su snimale jedan položaj u kopnenoj zoni sigurnosti i dvije vojarne. O tome me je obavijestio predsjednik Srbije, i on je dao zapovijed da se pojača zaštita u zraku, što je sada stalno stanje stvari. Ako se to ponovi, obarat ćemo sve letjelice. Ne bih pružala više informacija, predsjednik će više reći o tome, kao i ministar obrane Miloš Vučević - kazala je Brnabić, piše srpski Telegraf.

Dodala je "da će Srbija nastaviti čuvati mir i sigurnosti" te kako "nasuprot Srbije imamo ljude koji se ne ponašaju racionalno".

Podsjećamo, ranije danas Aleksandar Vučić je izdao naredbu da se sve neprijateljske bespilotne letjelice na području središnje Srbije odmah unište, prenosi Kurir. Vučić se na ovaj potez odlučio nakon što su iznad Merdara i u okolici Raške nepoznati dronovi letjeli i promatrali vojarne i položaje srpske vojske.

U cilju sprječavanja daljih neprijateljskih aktivnosti podignuti su srpski "migovi 29" u akciji praćenja i eventualnog napada na neprijateljske letjelice. Nedugo zatim, uočeni dronovi napustili su zračni prostor središnje Srbije. Ministar obrane Miloš Vučević rekao je kako je Vučić naredio i da vojska bude u stanju pripravnosti.

- Ne spremamo se za rat, ali ne smijemo biti nepripremljeni - rekao je Vučević i dodao kako nitko ne želi sukobe s Prištinom.

A prije otprilike mjesec dana nepoznati dronovi nadlijetali su Hrvatsku...

U tijeku je istraga, koliko vidim civilna, obavještajna, vojna i policijska, svi oni pokušavaju utvrditi o čemu se točno radi. Mislim da objekti koji se tamo nalaze od vojne infrastrukture nisu od takvog značaja da bi ih netko trebao baš snimati dronom, no pustimo neka se istraga odvije pa ćemo biti pametniji, moguće da je riječ i o civilnim dronovima, komentirao je tad Franko Vidović, predsjednik saborskog Odbora za obranu, dronove koji su uočeni iznad dviju vojarni u Kninu.

- Znamo za to i sve nadležne službe, prije svega Ministarstvo obrane, nastoje otkriti o čemu se radi, prate tu situaciju. Vidjet ćemo. Otkrit će se - kazao je tad premijer Andrej Plenković odgovarajući na novinarska pitanja nakon saborskog aktualca.

- Možemo špekulirati o tome je li to djelovanje neke strane države, jesu li to krijumčari migrantima, jesu li to neki ljudi koji imaju vremena pa se zezaju i puštaju dronove - dodao je.

Pitali smo krajem rujna zato stručnjaka za sigurnost Željka Cvrtilu tko bi mogao stajati iza dronova i koje od teorija iznesenih u javnosti zvuče vjerojatnije.

- Ako je riječ o kriminalnim skupinama, postavlja se pitanje što bi to njih zanimalo iznad vojarne. Kriminalne skupine obično zanima kretanje policajaca, možda bi nadzirali policijsku postaju, neslužbene prijelaze granice, policijske puntove i slično. Doista ne znam što bi ih vojarna zanimala, osobito jer, koliko je izašlo u javnosti, to su neregistrirane letjelice koje se ne zamjećuju, a trebale bi se zamijetiti. To su neki resursi koje nemaju baš kriminalne skupine. Čini mi se bliže tome da netko to radi u obavještajne svrhe, vojno-obavještajne svrhe i to vrlo izvjesno neka država koja nam nije partner i nije suradnik - smatra Cvrtila. Ističe i da obavještajne službe znaju koristiti i kriminalce za neke svoje zadatke te da, čak i ako su dronovi u rukama nekog švercera, to ne znači da iza toga ne stoji obavještajna priča.

- To govori i da bi Hrvatska trebala počela pojačano štititi te objekte, osobito iz zraka. Svaka vojarna bi trebala biti opremljena nekakvom protudronovskom zaštitom - dodaje.

