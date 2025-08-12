Brodosplit: Poštovat ćemo odluku Ministarstva mora o micanju talijanskog broda

Uprava Brodosplita izvijestila je da će poštovati odluku Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojom je vlasniku talijanskog brod Moby Drea, koji se nalazi splitskom škveru radi remonta tereta s azbestom, naloženo da u roku od sedam dana napusti teritorijalne vode Hrvatske.

"Sve zakonske mjere i odluke ćemo poštovati, pri čemu ćemo posebno štititi interese naših radnika, stanovnika Splita i Republike Hrvatske, kao i poslovnu sigurnost brodogradilišta," poručili su u utorak iz Brodosplita.

Kako navode u priopćenju, dosljedno će poštovati zakone i pravomoćne odluke nadležnih tijela, kao i rješenje Ministarstva, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, temeljem kojeg je Brodosplit zaprimio obavijest da je vlasniku broda naloženo micanje broda.

"Naš prioritet ostaje jasan: rad u potpunom skladu sa zakonom, transparentno i odgovorno prema svim uključenim stranama," poručili su iz Brodosplita.

Brodosplit je, podsjeća se u priopćenju, od svih nadležnih inspekcija dobio dozvolu za izvođenje ugovorenih radova na brodu, uključujući potvrdu da su provedene sve zakonom propisane mjere zaštite na radu i zaštite okoliša.

Dozvola nije izdana jedino za ostavljanje otpada koji sadrži azbest na području Hrvatske, stoji u priopćenju iz Brodosplita. Pritom se naglašava da se ne radi o propustu niti o zakonskoj obvezi Brodosplita.

Procedura vezana uz odlaganje otpada, poručili su iz Brodosplita, isključiva je odgovornost vlasnika broda, kao što je to praksa i kod ostalih kruzera ili brodova koji namjeravaju dio otpada zbrinuti u Hrvatskoj.

Vlasnik broda nije proveo potrebnu proceduru vezanu uz pošiljke otpada, koja regulira prekogranični prijenos opasnog otpada između država članica EU, izvijestili su z Brodosplita. Obično te postupke vodi agent vlasnika broda te ta aktivnost nije dio ugovora s Brodosplitom niti "naša odgovornost, već standardna procedura brodova koji žele predati otpad u Hrvatskoj", poručili su iz Brodosplita.