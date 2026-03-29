KAOS NA SVE STRANE

Brojni incidenti na izborima u Srbiji: Tučnjave, probušene gume, policija na biralištima

Piše HINA,
Incidenti obilježili glasanje u više gradova, dok Srpska napredna stranka optužuje oporbu za provokacije. Izbori se smatraju testom za Vučićevu vlast.

Lokalne izbore, koji se u nedjelju održavaju u 10 srbijanskih gradova i općina prate napetosti, incidenti i tučnjave na pojedinim biralištima, javljaju mediji. Na snimkama televizije Nova s terena vidi se tučnjava ispred lokalnog sjedišta vladajuće Srpske napredne stranke u Boru, a fizičkih obračuna bilo je tijekom prijepodneva i u Bajinoj Bašti gdje su oporbenom promatračkom timu izbušene gume na automobilu. Na mnogim glasačkim mjestim primjetan je i velik broj policajca koji su u nekoliko navrata intervenirali sprečavajući sukobe.  Iz nekoliko općina prijavljeni su napadi na promatrače studentske liste, brojne nepravilnosti s fotografiranjem glasačkih listića i pojava paralelnih popisa birača, loklani mediji javljaju da napetosti prate i izbore u vojvođanskoj općini Kula. 

Promatrači su ukazali na to da se u nekoliko mjesta povećao broj prijava za glasanje izvan birališta i da broj tako prijavljenih birača doseže i do pet posto ukupnog biračkoj tijela u tim lokalnim zajednicma.

NAKON NIZA PROSVJEDA Vučićev rejting na testu: U 10 općina i gradova lokalni izbori
Vučićev rejting na testu: U 10 općina i gradova lokalni izbori

Istaknute su i sumnje u kupnju glasova i manipuliranje popisom birača.

Vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) oglasila se priopćenjem u kojem tvrdi da  "aktivisti i lideri  blokaderskih lista od jutros na najgrublji način uznemiravaju, provociraju i prijete građanima  lokalnih samouprava u kojima se održavaju izbori", prenio je tabloid Informer, blizak srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću i SNS-u.

ŽELI PROSVJEDNU NOTU Vučić opet histerizira: Hrvatsku optužio za 'divljaštvo' zbog zabrane ulaska povjesničaru
Vučić opet histerizira: Hrvatsku optužio za 'divljaštvo' zbog zabrane ulaska povjesničaru

Ti se izbori vide kao provjera koliko je 14-godišnja vlast srbijanskog populističkog predsjednika Aleksandara Vučića poljuljana prošlogodišnjim masovnim protuvladinim prosvjedima, predvođenim studentskim pokretom, na kojima je od vlasti zahtjevana demokratizacija zemlje, suzbijanje korupcije, preustroj institucija, neovisnost pravosuđa i sloboda medija.

Birališta se zatvaraju u 20 sati. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Vatrogasci zatrpani pozivima: 'Nismo mi građevinska tvrtka'
300 INTERVENCIJA IH ČEKA

Vatrogasci zatrpani pozivima: 'Nismo mi građevinska tvrtka'

U ovom trenutku još 300 intervencija imamo za odraditi, a stvarno stanje je teško procijeniti jer dio šteta još nije ni prijavljen. Bit ćemo na terenu dok ne padne mrak, rekao je Siniša Jembrih
VIDEO Požar kod stadiona u Kranjčevićevoj, gorjela i fasada HNK 2: 'Tu su bili mladići...'
VATROGASCI NA INTERVENCIJI

VIDEO Požar kod stadiona u Kranjčevićevoj, gorjela i fasada HNK 2: 'Tu su bili mladići...'

Vidjeli smo dvojicu mladića, rekla bih, kako hodaju po budućem parkingu. To nam je bilo čudno jer obično tu hoda samo zaštitar koji ima svjetiljku - priča nam čitateljica
Bračni par poginuo u požaru: 'Susjed i pas spasili su nećaka od smrti. Užasno sam tužan...'
TRAGEDIJA KRAJ SAMOBORA

Bračni par poginuo u požaru: 'Susjed i pas spasili su nećaka od smrti. Užasno sam tužan...'

Roditelji su spavali na katu, a sin u prizemlju. Susjed je vidio dim te je s njihovim psom koji je bio pobjegao otišao izvući sina koji je istrčao na cestu...

