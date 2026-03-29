Brojni incidenti na izborima u Srbiji: Tučnjave, probušene gume, policija na biralištima

Lokalne izbore, koji se u nedjelju održavaju u 10 srbijanskih gradova i općina prate napetosti, incidenti i tučnjave na pojedinim biralištima, javljaju mediji. Na snimkama televizije Nova s terena vidi se tučnjava ispred lokalnog sjedišta vladajuće Srpske napredne stranke u Boru, a fizičkih obračuna bilo je tijekom prijepodneva i u Bajinoj Bašti gdje su oporbenom promatračkom timu izbušene gume na automobilu. Na mnogim glasačkim mjestim primjetan je i velik broj policajca koji su u nekoliko navrata intervenirali sprečavajući sukobe. Iz nekoliko općina prijavljeni su napadi na promatrače studentske liste, brojne nepravilnosti s fotografiranjem glasačkih listića i pojava paralelnih popisa birača, loklani mediji javljaju da napetosti prate i izbore u vojvođanskoj općini Kula.

Promatrači su ukazali na to da se u nekoliko mjesta povećao broj prijava za glasanje izvan birališta i da broj tako prijavljenih birača doseže i do pet posto ukupnog biračkoj tijela u tim lokalnim zajednicma.

Istaknute su i sumnje u kupnju glasova i manipuliranje popisom birača.

Vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) oglasila se priopćenjem u kojem tvrdi da "aktivisti i lideri blokaderskih lista od jutros na najgrublji način uznemiravaju, provociraju i prijete građanima lokalnih samouprava u kojima se održavaju izbori", prenio je tabloid Informer, blizak srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću i SNS-u.

Ti se izbori vide kao provjera koliko je 14-godišnja vlast srbijanskog populističkog predsjednika Aleksandara Vučića poljuljana prošlogodišnjim masovnim protuvladinim prosvjedima, predvođenim studentskim pokretom, na kojima je od vlasti zahtjevana demokratizacija zemlje, suzbijanje korupcije, preustroj institucija, neovisnost pravosuđa i sloboda medija.

Birališta se zatvaraju u 20 sati.