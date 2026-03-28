Komentari 27
ŽELI PROSVJEDNU NOTU

Vučić opet histerizira: Hrvatsku optužio za 'divljaštvo' zbog zabrane ulaska povjesničaru

Piše HINA,
Vučić opet histerizira: Hrvatsku optužio za 'divljaštvo' zbog zabrane ulaska povjesničaru
Srbijanski predsjednik poručio da je odluka o zabrani ulaska Milošu Koviću 'arbitrarna' i bez presedana u EU

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić optužio je u subotu Hrvatsku za "divljaštvo" nakon što je zabranila ulazak u zemlju srbijanskom povjesničaru Milošu Koviću i pozvao je ministarstvo vanjskih poslova da zbog toga uputi prosvjednu notu Hrvatskoj, prenosi Tanjug. Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu rekao je novinarima da mu je u petak zabranjen ulazak u Hrvatsku jer "predstavlja prijetnju javnom poretku, unutarnjoj sigurnosti i javnom zdravlju". Dodao je da mu je odluka uručena na graničnom prijelazu Batrovci na putu za Banjaluku gde je trebalo sudjelovati na promociji knjige "Tesla, Srbin sam" povjesničara Branislava Stankovića.

BOMBARDIRANJE SRBIJE Klaun Vučić opet izigrava žrtvu: Svaki rat koji se sad vodi počeo je 1999. napadom na Srbiju
Klaun Vučić opet izigrava žrtvu: Svaki rat koji se sad vodi počeo je 1999. napadom na Srbiju

Vučić je novinarima izjavio da se radi o "divljaštvu i arbitrarnosti u donošenju odluka o zabrani ulaska kakvo nije zabilježeno ni u jednoj članici EU-a", prenio je Tanjug. 

"Tako tko im pada na pamet, tko god ima mozga i tko god hoće govoriti nešto o Oluji, Jasenovcu, Jadovnu Prebilovcima i srpskim stradanjima, ne može ući u Hrvatsku. Europske vrijednosti?", upitao je Vučić.

PLAĆALI LJUDIMA ZA DOLAZAK? FOTO Miting Vučićevih pristaša i poslušnika u Beogradu. Vučić sipa obećanja, ljudi mu plješću
FOTO Miting Vučićevih pristaša i poslušnika u Beogradu. Vučić sipa obećanja, ljudi mu plješću

Pozvao je ministarstvo vanjskih poslova da zbog toga uputi prosvjednu notu Hrvatskoj.

Komentari 27
'Snijeg nam je prekrio i vrata i prozore, nema ga više ovoliko ni zimi. Samo da krovovi izdrže'
ZATRPANI GORANI

'Snijeg nam je prekrio i vrata i prozore, nema ga više ovoliko ni zimi. Samo da krovovi izdrže'

Ljubica Matić iz Tuka pored Mrkoplja poslala nam je "proljetnu idilu" iz svog sela na 870 metara nadmorske visine, na putu prema Bijelim i Samarskim stijenama, Matić poljani. Snijega je "k'o u priči"
Užas kod Samobora: Izgorjela drvena kuća, dvoje poginulih
STRAŠAN POŽAR

Užas kod Samobora: Izgorjela drvena kuća, dvoje poginulih

Požar su ugasili vatrogasci, a liječnička pomoć ozlijeđenom 58-godišnjaku pružena je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.
FOTO Zagrepčane upozorili da ne idu na Sljeme, vraćaju djecu. Kod Korenice se vraća struja!
IZ MINUTE U MINUTU

FOTO Zagrepčane upozorili da ne idu na Sljeme, vraćaju djecu. Kod Korenice se vraća struja!

Veliko nevrijeme prodrmalo je Hrvatskom u protekla dva dana. Šteta se tek zbraja, a sudeći prema najavama stručnjaka, već idućeg tjedna stiže nam novo pogoršanje vremena

