Brutalna egzekucija u šumi: Mihael je žrtva veće urote?

Za Mihaela Lajtmana (33) taj utorak 8. srpnja bio je normalan dan, barem kako svjedoči njegov otac Ivan.

- Čuli smo se te večeri oko 18 sati, videopozivom; mi smo tu sjedili. Krenuo je pješice prema Orehovici, nekom prijatelju. I tad se nešto dogodilo, nešto zbog čega je krenuo natrag, istim tim putem prema Maloj Subotici. Netko ga je namamio, netko koga je vjerojatno poznavao - govori Ivan Lajtman.

Sutradan ujutro izostala je uobičajena poruka za dobro jutro koju je sin slao ocu, a uskoro je Ivana Lajtmana kontaktirala i Mihaelova djevojka, da provjeri gdje je i je li živ jer joj se ne javlja. Otac ga je zvao, ali bez odgovora.

- Išao sam tamo kad me nazvala njegova djevojka i rekla da ga ne može dobiti. To je ribička graba, njegova djevojka mi je rekla da se išao tamo naći s nekim prijateljem, poznanikom, tako nešto, ali nije znala s kim. Prošao sam okolo, pogledao, nisam vidio ni njega ni njegove stvari pa sam otišao. Nisam očekivao da se dogodilo nešto ovako užasno, pa nisam išao za time da gledam je li negdje leži. Još sam prošao tri-četiri metra od njega, kod bambusa i šaša, nisam ga vidio - prepričava nam Lajtman, koji je kod ribnjaka u Maloj Subotici pod upravom Športskog ribičkog društva Šaran prošao oko 11 sati u srijedu, 9. srpnja.

Pretučen i upucan

Četiri sata kasnije, oko 15.15, ribič je našao Mihaelovo beživotno tijelo u šašu. Stigla je policija i počeo je očevid. Kako smo pisali još u srpnju, Mihaela je netko pretukao, ubio hicem u potiljak i potom odvukao u visoko raslinje da ga nitko ne pronađe. Nije opljačkan, kod sebe je imao svoj sat, srebrni lanac i novčanik. Nedostaje samo mobitel. Istražitelji vjeruju da je upravo on ključ pronalaska ubojice jer bi unutra mogli biti podaci koji dokazuju tko je Mihaela namamio na ribnjak.

Mihael je izašao iz zatvora 12 dana prije smrti. U svojem dosjeu ima povijest prekršaja zbog droge, slučaj obiteljskog nasilja i prometnih prekršaja. Njegov otac kaže da ga boli što ljudi povezuju njegovu smrt s drogom jer, prema njegovu mišljenju, Mihael je bio povremeni konzument sintetičke marihuane pod nazivom galaxy, koja se može legalno kupiti u obliku osvježivača zraka u specijaliziranim trgovinama. No može se i pušiti, posljedice za tijelo su teške, pa policija prati i suzbija konzumaciju. Pogotovo kod maloljetnika.

- Išao je u zatvor zbog prekršaja iz 2021. Nije došao na društveno koristan rad, pa je, umjesto četiri, odslužio 12 dana u zatvoru. Nije imao veze s drogom. Je trošio galaxy, ali nije bio diler. Da je bio diler, onda bi nešto i imao, znate - govori.

Otac mu je pronašao stan u Svetom Križu, u kojem je Mihael živio s djevojkom. Istraga se dva mjeseca odvijala u tajnosti. A onda u utorak, 16. rujna, dolazi do akcije u Maloj Subotici. Policija je upala u kuću čiji su vlasnici Ivanov brat, Mihaelov stric E. L., i njegova supruga. Tu, prema pričanju susjeda, žive i njihovi sinovi. No iz policije još ništa ne potvrđuju. Vučna služba prema nalogu Državnog odvjetništva odvukla je dva automobila iz dvorišta kuće. Prema neslužbenim informacijama, policija je pretresla i kuću u Vinogradima Ludbreškim.

- Svako jutro smo se čuli s njim. I dan danas, kad se dignem, pogledam mobitel, poruke, a poruke nema. Još mi je to teško prihvatiti. Ima i kćer. Nažalost, cijela obitelj je rastrgana. U Maloj Subotici se sve sazna, zato ne vjerujem još da je netko od njih, moj brat ili nećaci, to napravio. Već bih čuo. Istraga će pokazati. Nadam se da nisu. Ako pokaže, neće mi biti nimalo lako. Da je tko drugi u pitanju, ne bi mi bilo još teže. Ako to potvrde, još će mi biti gore. Mihael nije bio kriminalac, razbojnik, pomagao je ljudima, tko god bi ga nazvao - govori tužno Lajtman.