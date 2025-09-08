Brutalni napad na tržnici u Puli: 'Sinu su takerom polomili kosti'

Nije riječ o sukobu, ja i dvojica sinova smo napadnuti. Nisu bila tri napadača kao što su pisali mediji nego pet ili šest, a nas trojica, rekao je vlasnik zagrebačkog obrta Leverkusen, Dragan Musa za Istarski.hr i naglasio kako su on i njegova dvojica sinova napadnuti na pulskoj tržnici.

Obrt je angažiran za postavljanje zaštitne mreže za golubove na zgradi tržnice. O događaju koji se dogodio prošlog petka, a u kojem je sudjelovala ugostiteljska obitelj koja drži nekoliko lokala u zgradi tržnice, Musa je rekao da ne želi detaljnije govoriti te da je angažirao odvjetnika i da će postupati u dogovoru s njim. Dodao je da u napadu nije korišten pištolj na čavle, nego električna klamerica, takozvana takerica, kojom su spajali mrežu za drvo.

Pula: Na tržnici došlo do tučnjave | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

- Iz čistog mira su nas napali, prijetili su nam. Dobro smo pretučeni, sin mi je u bolnici, imat će danas ili sutra operaciju oka, takerom su mu polomili kosti. To mi se prvi put u životu dogodilo i to je strašno - rekao je Musa. Naveo je i da će njegov odvjetnik sutra reagirati.

Prema izvješću pulske policije, 39-godišnjeg državljanina BiH sumnjiče za kazneno djelo teške tjelesne ozljede i prijetnje (radi se o sinu jednog od vlasnika lokala), dok 59-godišnjaka i 69-godišnjaka terete za kazneno djelo prijetnje.

Policija navodi da je 39-godišnjak u petak oko 18:45 sati na terasi ugostiteljskog objekta u zgradi tržnice, nezadovoljan postavljanjem skele, fizički napao 59-godišnjaka. Nakon toga je došlo do fizičkog sukoba između njega, 59-godišnjaka i 69-godišnjaka s jedne strane te trojice djelatnika 59-godišnjaka, 27-godišnjaka i 23-godišnjaka s druge strane.