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PREMLAĆIVANJE ZBOG CURA

Brutalno pretukli Slovence u Medulinu. Još jednog napadača otkrili, za dvojicom se traga

Piše Ivan Hruškovec,
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Brutalno pretukli Slovence u Medulinu. Još jednog napadača otkrili, za dvojicom se traga
Foto: Screenshot 24ur.com/POP TV
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Do sukoba je došlo nakon što su svi bili gosti jednog ugostiteljskog objekta, a slovenski državljani su pokušavali uspostaviti kontakt s djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca.

Pulska je policija provela istragu nad 22-godišnjim hrvatskim državljaninom i utvrdila sumnju da je počinio kaznena djela Teška tjelesna ozljeda i Teška tjelesna ozljeda u pokušaju, izvijestili su u petak. Utvrdili su da je on 18. srpnja oko 4 sata na rivi u Medulinu, zajedno s još trojicom muškaraca, fizički napao dvojicu slovenskih državljana u dobi od 26 i 23 godine.

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Do sukoba je došlo nakon što su svi bili gosti jednog ugostiteljskog objekta, a slovenski državljani su pokušavali uspostaviti kontakt s djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. 

Nakon što je društvo napustilo ugostiteljski objekt i kretalo se rivom, za njima su se kretala i dvojica slovenskih državljana te je jedan od njih izrekao komentar, koji se nije svidio društvu ispred njih. Ubrzo su se posvađali i potukli te su 22-godišnjak i trojica muškaraca srušili na tlo slovenske državljane i nastavili ih udarati. U događaju je 26-godišnjak teže ozlijeđen, dok je 23-godišnjak zadobio lakše ozljede.

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Osumnjičeni 22-godišnjak je po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 6. kolovoza u večernjim satima, priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, dok policija nastavlja tragati za preostalim počiniteljima. 
 

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Komentari 12
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