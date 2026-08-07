Brutalno pretukli Slovence u Medulinu. Još jednog napadača otkrili, za dvojicom se traga

Pulska je policija provela istragu nad 22-godišnjim hrvatskim državljaninom i utvrdila sumnju da je počinio kaznena djela Teška tjelesna ozljeda i Teška tjelesna ozljeda u pokušaju, izvijestili su u petak. Utvrdili su da je on 18. srpnja oko 4 sata na rivi u Medulinu, zajedno s još trojicom muškaraca, fizički napao dvojicu slovenskih državljana u dobi od 26 i 23 godine.

Do sukoba je došlo nakon što su svi bili gosti jednog ugostiteljskog objekta, a slovenski državljani su pokušavali uspostaviti kontakt s djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca.

Nakon što je društvo napustilo ugostiteljski objekt i kretalo se rivom, za njima su se kretala i dvojica slovenskih državljana te je jedan od njih izrekao komentar, koji se nije svidio društvu ispred njih. Ubrzo su se posvađali i potukli te su 22-godišnjak i trojica muškaraca srušili na tlo slovenske državljane i nastavili ih udarati. U događaju je 26-godišnjak teže ozlijeđen, dok je 23-godišnjak zadobio lakše ozljede.

Osumnjičeni 22-godišnjak je po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 6. kolovoza u večernjim satima, priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, dok policija nastavlja tragati za preostalim počiniteljima.

