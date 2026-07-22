U Medulinu brutalno pretukli dva Slovenca. Uhitili jednog Hrvata (41), traže još trojicu!

Pulska policija je uhitila Hrvata (41) kojeg sumnjiči za tešku tjelesnu ozljedu i pokušaj teške tjelesne ozljede nakon napada na dvojicu slovenskih državljana u Medulinu.

Prema policiji, napad se dogodio 18. srpnja oko 4 sata na medulinskoj rivi. Osumnjičeni je zajedno s još trojicom muškaraca fizički napao dvojicu Slovenaca u dobi od 26 i 23 godine. Svi su prije toga bili gosti jednog ugostiteljskog objekta, a dvojica Slovenaca pokušavala su stupiti u kontakt s djevojkama koje su bile u društvu četvorice muškaraca.

Nakon što je društvo izašlo iz lokala i krenulo rivom, za njima su pošla i dvojica Slovenaca. Jedan od njih dobacio je komentar koji se nije svidio četvorici muškaraca. Ubrzo je izbila svađa koja je prerasla u fizički obračun. Policija sumnja da su 41-godišnjak i trojica muškaraca srušili Slovence na tlo i nastavili ih udarati. U napadu je 26-godišnjak teško ozlijeđen, dok je 23-godišnjak prošao s lakšim ozljedama.

Policajci su 41-godišnjaka uhitili 21. srpnja u večernjim satima. Za preostalom trojicom muškaraca, koji su također sudjelovali u napadu, raspisane su potrage.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija će tijekom večeri privesti 41-godišnjaka u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, dok nastavlja tragati za ostalom trojicom osumnjičenih.

Podsjetimo, jedan od napadnutih mladića iz Slovenije je ispričao što se dogodilo u noći kad su brutalno napadnuti.

- Napali su nas mlađi muškarci, mislim da imaju između 18 i 24 godine. Bilo ih je više, a s njima su bile i djevojke koje su cijelo vrijeme vikale: “Prestani, prestani!” te ih pokušavale zaustaviti - kazao je 26-godišnji Slovenac, inače profesionalni sportaš, za Dnevnik.hr.

Kaže kako se napad dogodio kad su se vraćali iz izlaska u jednom beach baru.

- Napadače ne poznajemo, a u Medulinu, gdje prijatelj ima kuću, smo na odmoru. Ne mogu sa sigurnošću reći zašto su nas napali. Ništa nismo rekli, samo smo se namjeravali vratiti kući na spavanje. Moguće kako je razlog bio to što smo govorili slovenski, a moj dojam je da su se pred djevojkama željeli pokazati i ispasti frajeri. No, ne mogu sa sigurnošću tvrditi što je bio pravi motiv. Na rivi u to vrijeme nije bilo drugih ljudi koji bi mogli posvjedočiti o događaju - kazao je Slovenac za Dnevnik.hr.

Dalje je ispričao kako su on i prijatelj teško ozlijeđeni, da on ima prijelome kostiju lica, prijatelj mu je zadobio potres mozga, ozlijedili su mu oko...

- Tijekom napada ukrali su nam japanke pa smo morali bosi hodati kući, a prijatelju su uzeli i novac. Ispao mu je, a oni su ga pokupili. Policija je rekla kako ćemo teško dokazati krađu ako mu je ispao novac iz džepa. Dodali su da će pokušati identificirati napadače pomoću nadzornih kamera koje se nalaze u blizini mjesta događaja - kaže napadnuti Slovenac, piše Dnevnik.