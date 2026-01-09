Obavijesti

UHITILI UBOJICU

Brutalno ubojstvo u Budimpešti: Popularna fitness manekenka izbodena više od 30 puta

Mlada žena pronađena mrtva u stanu, policija uhitila osumnjičenika. Navodni motiv za ubojstvo bio je financijski očaj.

Mađarsku prijestolnicu potresla je vijest o stravičnom zločinu otkrivenom u utorak. Poznata 29-godišnja fitness manekenka, u medijima identificirana kao M. Dolli, pronađena je mrtva u svom stanu. Policija je potvrdila da se radi o nasilnoj smrti, a zbog sumnje na teško ubojstvo uhićen je 33-godišnji muškarac. Slučaj je zgrozio javnost zbog iznimne brutalnosti samog čina.

Prijatelji su danima bezuspješno zvali

Alarm je upaljen kada se M. Dolli nekoliko dana nije javljala na pozive zabrinutih prijatelja. Sluteći najgore, obratili su se policiji, koja je u utorak s vatrogascima stigla na njenu adresu. Nakon što nitko nije otvarao, vrata su nasilno otvorena, a unutra je zatečen stravičan prizor. Beživotno tijelo mlade žene ležalo je u krvi.

Detalji koji su ubrzo isplivali u javnost lede krv u žilama. Prema izvještajima Blikka, zločin je izvršen s posebnom okrutnošću, što je kasnije potvrdilo i tužiteljstvo. Na tijelu nesretne manekenke pronađeno je, kako se navodi, više od trideset ubodnih rana, što svjedoči o nevjerojatnoj razini nasilja napadača.

Brza policijska akcija i uhićenje

Policijska uprava Budimpešte (BRFK) odmah je pokrenula opsežnu potragu za ubojicom. Istražitelji su pregledavali snimke nadzornih kamera i prikupljali sve raspoložive tragove, a intenzivan rad brzo je urodio plodom. Već u srijedu u ranim jutarnjim satima, policija je u okrugu Kispest locirala i uhitila osumnjičenika. Radi se o 33-godišnjem muškarcu, identificiranom kao Gabor E.

 Motiv zločina je financijski očaj

Ubrzo su se počeli otkrivati i mogući motivi ovog stravičnog čina. Ured glavnog tužitelja u Budimpešti objavio je kako se osumnjičenik tereti za ubojstvo s predumišljajem, počinjeno iz koristoljublja. Gabor E. je navodno tijekom ispitivanja priznao zločin, a kao razlog je naveo tešku financijsku situaciju nakon što je nedavno izgubio posao. Žrtvu je, prema njegovim riječima, odabrao nasumično, s ciljem da je opljačka. Pojavile su se i spekulacije da ju je usmrtio nakon spolnog odnosa, no te informacije još nisu službeno potvrđene.

Tužiteljstvo je za Gabora E. podnijelo zahtjev za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega. 
 

