Obavijesti

News

Komentari 0
EU okreće leđa

Bruxelles odbio podržati plinovod prema BiH: 'Nije u skladu s klimatskim ciljevima...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Bruxelles odbio podržati plinovod prema BiH: 'Nije u skladu s klimatskim ciljevima...'
Foto: Yves Herman

Energetska politika EU temelji se na prelasku na čistu energiju i ostvarivanju cilja klimatske neutralnosti do 2050., stoji u očitovanju

Admiral

Europska unija neće pratiti eventualne američke investicije u Bosni i Hercegovini koje bi se temeljile na eksploataciji fosilnih goriva pa tako ni projekt plinovoda Južna interkonekcija, najavila je delegacija EU u Sarajevu potvrdivši kako se Bruxelles i Washington i na tom planu razlikuju u odnosu prema BiH. 

Kako u četvrtak prenose banjolučke "Nezavisne novine", Bruxelles je čvrsto na stajalištu da treba poduprijeti projekte koji se temelje na obnovljivim izvorima energije, a gradnja novih plinovoda ne spada u takve.

"Energetska politika EU temelji se na prelasku na čistu energiju i ostvarivanju cilja klimatske neutralnosti do 2050. Osim što je važan element procesa pristupanja EU, za Bosnu i Hercegovinu ovo također predstavlja značajnu priliku za modernizaciju energetskog sektora, privlačenje investicija i unapređenje dugoročne energetske sigurnosti", stoji u očitovanju delegacije EU za BiH.

To je pojašnjenje uslijedilo dok se unutar BiH pokušavaju dogovoriti koraci kojima bi se osiguralo povezivanje s plinskom mrežom u Hrvatskoj kroz projekt Južna interkonekcija.

projekt Južne interkonekcije Gigant s 50.000 radnika stiže u Sarajevo: SAD želi BiH ‘odvojiti’ od ovisnosti ruskog plina
Gigant s 50.000 radnika stiže u Sarajevo: SAD želi BiH ‘odvojiti’ od ovisnosti ruskog plina

To bi značilo izgradnju novog plinovoda od Zagvozda u Hrvatskoj do Posušja u Hercegovini, koji bi se onda račvao prema Mostaru odnosno Novom Travniku.

BiH bi na taj način dobila pristup terminalu za ukapljeni plin na Krku odnosno mogućnost dobave tog energenta iz SAD, čime bi se prekinula trenutačna potpuna ovisnost o plinu iz Rusije. Procjena je kako je cijeli projekt vrijedan oko 500 milijuna eura, a cilj vlasti u BiH je da novi plinovod bude u funkciji do kraja 2027. godine.

Zakon o Južnoj interkonekciji parlament Federacije BiH usvojio je u siječnju 2025. uz izravno angažiranje tadašnjeg američkog veleposlanika u Sarajevu Michaela Murphyja, kojega je imenovao predsjednik Joe Biden. Nakon toga uslijedio je zastoj u provedbi zbog protivljenja HDZ-a BiH da projekt realizira tvrtka BH Gas iz Sarajeva, no ponovo se angažiralo američko veleposlanstvo pa je uz posredovanje predstavnika administracije Donalda Trumpa među političkim strankama postignut dogovor da se gradnja i upravljanje plinovodom prepusti nekoj od američkih privatnih tvrtki kojoj bi se dodijelila koncesija na najmanje 30 godina.

STRATEŠKI INTERES Čović: Amerikanci uz plinovod najavili i gradnju triju elektrana
Čović: Amerikanci uz plinovod najavili i gradnju triju elektrana

Zanimanje su do sada iskazali građevinski div Bechtel i malo poznata tvrtka AAFS Infrastructure and Energy LLC, koju vode osobe bliske Trumpovu krugu bliskih suradnika.

Delegacija EU izrijekom je potvrdila kako je to ne zanima i kako BiH ne može računati na financijsku potporu za projekte koji bi samo povećali dugoročnu ovisnost o fosilnim gorivima i bili protivni klimatskim ciljevima.

BiH se i sada u proizvodnji električne energije uvelike oslanja na fosilna goriva, a posebice ugljen, a od početka godine plaća posebnu pristojbu na temelju europskog Mehanizma za prilagodbu granica ugljika (CBAM). Time se oporezuje sve proizvedeno izvan EU u čijoj se proizvodnji emitirao ugljik.

EU u sklopu svoje klimatske politike prirodni plin tretira kao prijelazno rješenje i zamjenu za ugljen, no i njegova bi uporaba trebala prestati čim se uvede dovoljno obnovljivih izvora električne energije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'
UZNEMIRUJUĆA SNIMKA NAPADA

UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'

PU primorsko-goranska potvrdila je za 24sata da istražuju slučaj
Otac pretučenog maloljetnika iz Rijeke: 'Prije par mjeseci smo se doselili, tukli su ga bez razloga'
TEŠKO JE OZLIJEĐEN

Otac pretučenog maloljetnika iz Rijeke: 'Prije par mjeseci smo se doselili, tukli su ga bez razloga'

Iz primorsko-goranske policije potvrdili su nam da su upoznati sa cijelim slučajem i daje istraga u tijeku...
Penava: Primio sam prijetnje smrću na ćirilici, spominje se 'metak u čelo'. Ne plaše me!
VJERUJE U RAD POLICIJE

Penava: Primio sam prijetnje smrću na ćirilici, spominje se 'metak u čelo'. Ne plaše me!

Pohvalio je hrvatske sigurnosne službe koje, kako je kazao, uvijek otkriju odakle takve prijetnje dolaze. Poručio je i da ima veliko povjerenje u naš obavještajni sustav, policiju i Ravnateljstvo policije koji su dokazani profesionalci.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026