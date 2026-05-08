BRZ ODGOVOR Glumac iz Ratova zvijezda objavio sliku Trumpa u grobu. Bijela kuća: 'Bolestan je'

Piše HINA,
Foto: X/MarkHamill

Glumac iz 'Ratova zvijezda' objavio kontroverznu AI fotografiju Donalda Trumpa, Bijela kuća reagirala oštro i nazvala ga 'bolesnom osobom', uz tvrdnje da takva retorika potiče nasilje

Bijela kuća nazvala je zvijezdu "Ratova zvijezda" Marka Hamilla "bolesnom osobom" u četvrtak nakon što je na jednom od glumčevih računa na društvenim mrežama objavljena fotografija američkog predsjednika Donalda Trumpa u grobu, generirana umjetnom inteligencijom. Na slici je prikazan Trump kako leži zatvorenih očiju uz nadgrobni spomenik, okružen tratinčicama, uz natpis "Da samo" s nadgrobnim natpisom "Donald J. Trump 1946.-2024.". Fotografija je objavljena na Hamillovom verificiranom Bluesky računu. Hamill, koji je glumio Lukea Skywalkera u klasičnim filmovima "Ratovi zvijezda", premijerno prikazanima 1977., napisao je da bi Trump "trebao živjeti dovoljno dugo da svjedoči svome neizbježnom razornom porazu na međuizborima, da bude odgovoran za svoju neviđenu korupciju, da bude opozvan, osuđen i ponižen zbog svojih bezbrojnih zločina".

"Dovoljno dugo da shvati da će u povijesnim knjigama biti zauvijek osramoćen", dodao je glumac.

Bijela kuća odgovorila je na platformi X, nazvavši Hamilla "bolesnom osobom".

"Ovi radikalni ljevičarski luđaci jednostavno si ne mogu pomoći", stoji u objavi za medije Bijele kuće. "Ovakva retorika upravo je ono što je inspiriralo tri pokušaja atentata na našeg predsjednika u dvije godine."

Hamill je kasnije uklonio sliku nadgrobnog spomenika, pokušavši pojasniti objavu. 

"Zapravo sam mu poželio suprotno od smrti, ali ispričavam se ako vam se slika čini neprikladnom", napisao je na Blueskyju.

Prošli je mjesec muškarac upao na sigurnosnu kontrolnu točku i pucao iz sačmarice usred svečane večere Udruge dopisnika Bijele kuće, što su vlasti ocijenile kao pokušaj atentata na Trumpa.

Usto je američki predsjednik ranjen u uho 2024. na skupu u Pennsylvaniji. Napadača je ubila Tajna služba. Također 2024. godine Tajna služba je otkrila muškarca koji se skrivao u grmlju s oružjem nedaleko od mjesta na kojemu je Trump igrao golf. U veljači je osuđen za atentat.

