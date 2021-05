Ravnateljica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Marija Bubaš danas je u gostovanju na RTL-u komentirala proces cijepljenja mlađih i djece u Hrvatskoj.

Dosad je u Hrvatskoj cijepljeno 130 tisuća tinejdžera Pfizerovim Comirnaty cjepivom koje je registrirano za dob 16+. Ravnateljica je iskoristila priliku i poručila svim roditeljima koji imaju djecu u toj dobi da ih prijave za cijepljenje.

- Žao mi je što nije više cijepljeno te djece od 16 do 18 godina jer je Pfizer, odnosno Comirnaty je cjepivo koje je registrirano za dob upravo za +16 pa se nadam da možda nekom sljedećom prilikom, možda s nekim drugim sugovornikom budete govorili o puta deset brojkama ili i većima. Nadam se da će roditelji koji gledaju ovaj prilog, ili obitelji u kojima žive djeca +16 odlučiti za cijepljenje djece i da će potražiti ili u županijskim zavodima informaciju kako to provesti ili da će se možda preko škole ili Ministarstva znanosti i obrazovanja organizirati takvo cijepljenje - poručila je ravnateljica.

Komentirala je i kako će se osnovnoškolci u Hrvatskoj cijepiti kada i oni u Europi.

- Primjerice, u Americi se već mogu cijepiti Pfizerom od 12 godina, a u Hrvatskoj je 130.000 tinejdžera cijepljeno od 16 do 18 godina - dodala je Bubaš.

'Apsolutno podržavam cjepivo za djecu'

Istaknula je i kako jedva čeka da se cjepivo registrira za dob 12+ pa da može cijepiti svoje dijete.

- Apsolutno podržavam cjepivo za djecu. Jedva čekam da se to dogodi. Čini mi se da bi i Moderna mogla imati, to bi moglo biti drugo registrirano upravo za tu mlađu populaciju čak možda i 11+ tako da jedva čekam i veselim se. Imam i prijatelje i kolege koji to podržavaju. Nadam se da će to biti opće prihvaćeno kod nas u Hrvatskoj - rekla je Bubaš.

Na pitanje kada bi oni mogli doći na red oni u dobi od 12+, Bubaš je prognozirala da bi se to moglo dogoditi i prije završetka škole.

- Što se mene tiče, čim prije, tim bolje. Dakle, ovi od 16 do 18 godina ako žele normalno izlaziti i družiti se sa svojim vršnjacima, ako žele imati normalno ljeto, nadam se da će im to onda biti omogućeno na način da će ih roditelji podržati jer se ipak radi i o malodobnoj populaciji. Što se tiče ovih 12+, vjerujem da će škola možda prije završiti nego što dođemo do te populacije, ali zašto ne - u školskoj godini ili prije školske godine organizirano cijepljenje u školama? - poručila je Bubaš.