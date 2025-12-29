Obavijesti

News

LEV ODLAZI U PROŠLOST

Bugari se pripremaju za euro, dio građana bijesan: Europa ide u propast, to je i Trump rekao

Piše Hina,
Foto: FEDJA GRULOVIC/REUTERS

Bugarska, crnomorska zemlja na jugoistočnoj granici Europske unije, postat će 21. zemlja europodručja nakon što je ove godine ispunila formalne uvjete, uključujući inflaciju, proračunski deficit, dugoročne kamate i stabilizaciju tečaja

Bugarske banke, poduzeća i potrošači se ovog tjedna pripremaju napustiti svoju valutu lev i 1. siječnja uvesti euro, dugoočekivanu prekretnicu koja u zemlji izaziva uzbuđenje, nepovjerenje, a u nekim slučajevima i bijes. 

Bugarska, crnomorska zemlja na jugoistočnoj granici Europske unije, postat će 21. zemlja europodručja nakon što je ove godine ispunila formalne uvjete, uključujući inflaciju, proračunski deficit, dugoročne kamate i stabilizaciju tečaja.

Do bugarskog usvajanja nove valute dolazi nakon što se u siječnju 2023. europodručju pridružila Hrvatska, a njime će broj Europljana koji koriste euro narasti na preko 350 milijuna. Postati članicom europodručja, osim korištenja novčanica i kovanica eura, znači i mjesto za stolom u Upravnom vijeću Europske središnje banke koje određuje kamatne stope.

Iako su uzastopne bugarske vlade nastojale usvojiti euro otkako su se 2007. pridružili Europskoj uniji, ankete pokazuju da balkanska zemlja sa 6,7 milijuna stanovnika o tom pitanju nema jedinstveno mišljenje, pri čemu su mu poduzeća uglavnom sklona. 

Sumnje nekih Bugara

Neki smatraju da će to podići cijene ili su sumnjičavi spram političkog establišmenta u zemlji s obzirom na krizu zbog koje je vlada ovog mjeseca podnijela ostavku usred prosvjeda protiv predloženog povećanja poreza.

U zemlji s povijesnim kulturnim i političkim vezama s Rusijom, mnogi su oprezni glede većeg vezivanja za Europu.

"Ja sam protiv toga. Prvo, zato što je lev naša nacionalna valuta", kazao je sofijski umirovljenik Emil Ivanov tijekom kupnje. "Drugo, Europa ide prema propasti, što je čak i američki predsjednik (Donald Trump) spomenuo u novoj strategiji za nacionalnu sigurnost."

"Ja možda neću biti živ kada se to (propast EU-a) dogodi, no u tom smjeru sve ide".

Tvrtke se pripremaju

Neki politički analitičari su rekli da su promidžbene kampanje za novu valutu bile slabe te da će starije osobe, a naročito u udaljenijim krajevima, imati poteškoće s prilagodbom. Kazali su da bi izostanak stabilne vlade mogao dodatno zakomplicirati promjenu.

Ipak, na ulicama i u trgovinama Sofije, tvrtke se pripremaju. Cijene svega, od voća do boca vina, istaknute su i u levima i u eurima. Plakati koje je platila vlada prikazuju tečaj za konverziju valuta s porukom: "Zajednička prošlost. Zajednička budućnost. Zajednička valuta". Televizijske reklame su također skretale pozornost na nadolazeću promjenu.

Neki su pozdravili potez. "Ne samo stariji ljudi, već i mladi ljudi mogu slobodno putovati koristeći euro umjesto da moraju mijenjati valutu", rekla je Veselina Apostovlova, umirovljenica koja je kupovala u Sofiji.

Tvrtke koja prodaju robu u inozemstvu također podržavaju promjenu.

Natalija Gadževa, vlasnica vinarije Dragomir, rekla je za Reuters: "Meni je najvažnija stvar da će se ukloniti sve operacije koje uključuju konverziju valute i ponovno izdavanje računa u eurima, a potom u levima".

