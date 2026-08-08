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NOSIO EKSPLOZIV

Bugarska: Eksplozija drona kod plinovoda na rumunjskoj granici

Piše HINA,
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Bugarska: Eksplozija drona kod plinovoda na rumunjskoj granici
Foto: Raghed Waked ILUSTRACIJA
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Drama na granici: dron s eksplozivom eksplodirao je kod Kardama, samo 1000 metara od plinovoda, a potom pao u polje. Srećom, nema žrtava, ali incident diže uzbunu u NATO-u

Dron koji je prenosio "znatnu količinu eksploziva" u subotu ujutro ušao je u bugarski zračni prostor i eksplodirao nedaleko od granice s Rumunjskom i transbalkanskog plinovoda, a potom se srušio u polje, no nije bilo žrtava, objavio je bugarski premijer Rumen Radev.

- Dron je eksplodirao u neposrednoj blizini graničnog prijelaza Kardam s Rumunjskom - blizu Crnog mora na sjeveroistoku zemlje i "1000 metara" od kompresorske stanice na transbalkanskom plinovodu koji povezuje Tursku s Ukrajinom, rekao je Radev u video snimci koju je vlada objavila na društvenim mrežama.

Nakon hitnog sastanka sigurnosnog vijeća vlade kazao je da "nema žrtava".

- Buku drona evidentirala je granična policija u Rumunjskoj, a zatim je bugarska patrola granične policije čula glasnu eksploziju i uočila crni dim - dodao je bugarski premijer.

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Prema njegovim riječima "sigurna je jedna stvar - dron je prenosio znatnu količinu eksploziva s obzirom na to da se čuo iz daljine i proizveo tako visok stup crnog dima. Srušio se u polje suncokreta i nadam se da ćemo uskoro saznati o kojem se tipu radi", nastavio je Radev, tvrdeći da nije riječ o "rekreacijskom" već o "većem dronu".

Kazao je i da dron nije otkrila nijedna od dviju susjednih zemalja.

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- Kako i sami znate identificiranje i neutraliziranje ovih dronova veliki je izazov - rekao je.

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Incidenti s dronovima posljednjih su se mjeseci uvišestručili u istočnoeuropskim zemljama, članicama NATO-a koje podržavaju Ukrajinu u sukobu s Rusijom. Rumunjska, koja je od početka velike ruske invazije na Ukrajinu 2022. suočena s čestim upadima dronova, od kojih su se neki srušili na njezinu teritoriju, krajem srpnja je naredila njihovu neutralizaciju.

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