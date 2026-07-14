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UHIĆEN ZBOG SUMNJE NA KORUPCIJU

Bujski gradonačelnik Vižintin isključen iz Predsjedništva IDS-a

Piše HINA,
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Bujski gradonačelnik Vižintin isključen iz Predsjedništva IDS-a
Rijeka: Uhićeni gradonačelnik Buja doveden na ispitivanje u prostorije USKOK-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Po riječima predsjednika IDS-a, Predsjedništvo stranke odlučilo je isključiti Vižintina iz tog tijela budući da je on to i sam zatražio, jer ne želi biti opterećenje stranci.

Predsjedništvo IDS-a odlučilo je na sjednici održanoj u utorak navečer u Pazinu isključiti iz tog tijela gradonačelnika Buja Fabrizia Vižintina koji je prethodno dao mandat na raspolaganje, nakon što je uhićen zbog sumnje na korupciju.

Potvrdio je to u izjavi novinarima nakon sjednice predsjednik IDS-a Loris Peršurić. Iako je isključen iz Predsjedništva stranke, Vižintin i dalje ostaje član IDS-a sve dok mu se, kako je rekao Peršurić, ne dokaže krivnja.

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Po riječima predsjednika IDS-a, Predsjedništvo stranke odlučilo je isključiti Vižintina iz tog tijela budući da je on to i sam zatražio, jer ne želi biti opterećenje stranci.

"Mislimo da je ovo najbolji potez u ovome trenutku, a istovremeno ne želimo isključiti Vižintina iz članstva u stranci jer vjerujemo u presumpciju nevinosti i vjerujemo da je svatko nevin dok mu se ne dokaže krivnja. Odluka o tome hoće li Fabrizio i dalje biti gradonačelnik Buja nije na nama jer mandat pripada njemu, a ne IDS-u i odluka o tome je samo njegova", poručio je Peršurić.

U stranci, dodao je, "ne znaju što će biti dalje" i "nitko ne želi ništa prejudicirati".

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Vižintin je određen jednomjesečni pritvor zbog uloge u slučaju malverzacija s gradskim zemljištem, a tereti ga se za primanje mita i pogodovanje jednoj građevinskoj tvrtki. 

U svakom slučaju situacija je jako ozbiljna, rekao je Peršurić, ali mi ne znamo ništa više od onoga što smo pročitali u medijima proteklih dana. Sada je sve na sudu i na Vižintinu koji treba iznijeti svoju obranu, dodao je

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