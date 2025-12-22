Obavijesti

POŽAR PODMETNUT?

Buknuo požar u Biogradu na Moru. Izgorjelo 8 brodica

Piše Filip Sulimanec,
Buknuo požar u Biogradu na Moru. Izgorjelo 8 brodica
Pogled s mora na Biograd na Moru | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Očevidom je isključen tehnički uzrok požara, a sumnja se kako je do požara došlo uslijed djelovanja toplinske energije otvorenog plamena ili dijelova gorive tvari

U nedjelju, 21. prosinca, policija je zaprimila dojavu kako je oko 01.00 sati u Biogradu, u Hvarskoj ulici izbio požar na dijelu natkrivenog prostora (hangara) gdje se nalaze plovila na suhom vezu, a u vlasništvu obrta 47-godišnjaka.

Požar su ugasili vatrogasci, a uslijed požara zahvaćena je konstrukcija objekta te više plovila, dok ozlijeđenih osoba nije bilo.

Policijski službenici Policijske uprave zadarske su u suradnji s inspektorom zaštite od požara Ravnateljstva civilne zaštite jučer na mjestu događaja proveli očevid požara.

Očevidom je isključen tehnički uzrok požara, a sumnja se kako je do požara došlo uslijed djelovanja toplinske energije otvorenog plamena ili dijelova gorive tvari, kojom prilikom je oštećeno osam brodica, jedan morski skuter te nadstrešnica skladišta/hangara.

U tijeku je kriminalističko istraživanje u svezi kaznenog djela dovođenja u opasnost opće opasnom radnjom ili sredstvom.

