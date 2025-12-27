Bulj kaže da je protiv zabrana. Ali tjera trubače, a izložbu Srba je odbio: 'Ni za čim ne žalim'

Nikog potjerao nisam, sve je objašnjeno u odredbama o komunalnom redu, kazao je sinjski gradonačelnik Miro Bulj tri dana nakon što je romskom orkestru rekao da prekinu glazbu.

Trubači, koji su iziritirali Miru Bulja, svirali su Đurđevdan, poznatu pjesmu na Balkanu koja se sve češće može čuti na ulicama naše zemlje. Gradovi diljem zemlje, od Zagreba do Dubrovnika, za Badnji dan su imali svoje fešte, na kojima se pojavili razni trubački orkestri koji su uglavnom lijepo primljeni od građana, što je vidljivo i na snimkama koje su dijelile na društvenim mrežama.

No, Bulj ni 72 sata nakon svega, ne misli da je pogriješio što je nenajavljenu pučku zabavu prekinuo.

- To je toliko zvonilo ispred Crkve i Bazilike koje je usput rečeno najveće svetište u južnoj Hrvatskoj, samom središtu Cetinskog kraja. Tu tradicionalno imamo podjelu hrane, a mi smo imali predviđen svoj program, na bini, ali je padala kiša i nije se postavio razglas. Naravno da se tada pjeva, klape, prigodne pjesme, oduvijek je tako bilo tu, te dodaje postoji procedura, kako se dolazi na Advent, a ako se nešto želi organizirati, pa čak je i moj prijatelj Thompson morao dati zahtjev, kao i svi drugi, na Grad Sinj - rekao je Miro Bulj. Gradonačelnik tvrdi da nema ništa kontra nikog, ali naglašava da je Sinj uvijek bio rokerski grad, no, da je i to sad manje važno jer je procedura ta koja je važna.

- Pošaljete zahtjev, na email i ako se odobri, postoje ugovorne obveze, posebno ako želite koristiti javni prostor. Morate se natjecati kao i svi drugi, donosi se odluka, a interes je Grada Sinja da ima adventski program - objašnjava Bulj.

Od korone i nepoštivanja mjera do zabranjene izložbe Srpskog narodnog vijeća u Sinju, koja je trebala prikazati običaje Srba u Hrvatskoj, Miro Bulj je dobio preko 100 tisuća eura kazni koje su još uvijek u raznim fazama po hrvatskim sudovima. Ne smatra da on zabranjuje išta te je mišljenja da to rade i drugi samo u rukavicama.

- Orkestar je svirao po Dubrovniku, i tamošnji gradonačelnik je isto rekao da će zabraniti, no samo se mene prozvalo, a naglašavam da Grad Sinj ni u najtežim vremenima nikog nije protjerao, ni Rome, ni manjine, ali sve je izgledalo kao provokacija na sam Badnji Dan - zaključuje osebujni gradonačelnik te tvrdi da je u pravu oko svojih odluka koje su donijele, kaže, samo dobro jer mu proračun štima, dijele se stipendije, besplatni su vrtići, ali kultura i pučke zabave ipak ovise o njegovom ukusu.