Trubači za 24sata: 'Mi smo profesionalci, dolazimo samo po dogovoru. Ne treba dosađivati'

Posljednjih dana zagrebačkim ulicama, pogotovo centrom, prije svega Bogovićevom, kao i svih prijašnjih godina, mogli su se čuti ulični trubači, a neki su se građani žalili da su im ulazili u privatna dvorišta u Novom Zagrebu i izvodili glazbu bez prethodnog poziva ili dopuštenja. Dio građana takve je dolaske doživio kao ozbiljno narušavanje privatnosti i kućnog mira, a intervenirala je čak i policija.

- Policijska uprava zagrebačka je u četvrtak 25. prosinca oko 11.25 sati zaprimila je jednu dojavu kako nepoznate osobe hodaju Karlovačkom cestom i navodno kucaju na vrata građana tražeći novac. Dolaskom na adresu iz dojave policijski službenici nisu nikoga zatekli. Međutim, daljnjim obilaskom Karlovačke ceste kraj stambenih zgrada uočili su skupinu od šest muškaraca koji su u rukama imale glazbene instrumente. Provjerom identiteta utvrđeno je da je riječ o državljanima Srbije u dobi od 16 do 36 godina - navode iz Policijske uprave zagrebačke.

Poručuju da dodatno obavljenim razgovorom, i s podnositeljem dojave i s njima, nije potvrđeno da su svirali na ulici niti kucali na vrata tražiti novac, odnosno nisu utvrđeni elementi prekršaja niti kaznenog djela.

Tema je dobila i političku dimenziju nakon što je gradonačelnik Sinja, Miro Bulj, javno reagirao na slične pojave u svojem gradu. Poručio je kako u Sinju neće tolerirati samoinicijativne nastupe. Njegova izjava izazvala je podijeljene reakcije - dok dio javnosti podržava odlučan pristup, drugi upozoravaju na potrebu razdvajanja neovlaštenih nastupa od legitimnih, dogovorenih glazbenih angažmana.

Problema s trubačima imala je i Ljubljana, koja je to riješila tako da je u centru Ljubljane za ove blagdane te do kraja godine na snazi zabrana spontanih uličnih nastupa trubača, harmonikaša i uličnih izvođača. I dok je u Ljubljani takva odluka donesena u Gradskom vijeću, u Sinju je gradonačelnik sam zaustavio trubače na ulici.

U Ljubljani su povod bile pritužbe građana, najviše na njihove nastupe na Prešernovu trgu. Mnogi su se navodno žalili zbog buke, ne zbog samog istočnog melosa, iako je bilo govora i o tome da to nije primjereno.

Ulični svirači koji se ogluše o zabranu dobit će kaznu od 150 eura po izvođaču. Neke od skupina svirača koje su svirale na ulici u Ljubljani bile su iz Bugarske i Makedonije. Dio uličnih glazbenika već je napustio grad. Janković je naglasio da u Ljubljani ionako ima dovoljno organiziranih manifestacija.

U Sinju je pak na Badnjak romski orkestar stigao i između stolova te započeo svirati, dok nije došao Bulj.

- Badnjak je danas i u Sinju se organizira prigodni program. Pjevanje 'Đurđevdana' nije ni prigodno ni primjereno za Badnjak. Došao sam do njih te im rekao da je danas Badnjak i da poštuju Badnji dan. Također, oni nemaju suglasnost za nastupanje na javnim površinama - poručio je Bulj.

Kako bi se čula i druga strana, razgovarali smo s jednom skupinom romskih trubača koji se jasno ograđuju od nepozvanih nastupa.

- Mi ne idemo po ulici i ne upadamo ljudima u dvorišta. Mi smo trubači koji sviraju po salama, na svadbama i proslavama, uvijek po dogovoru. Svaki tjedan smo u Hrvatskoj i radimo isključivo kad nas netko pozove. U Zagrebu smo svirali po ugostiteljskim objektima, ali uvijek uz prethodni dogovor s organizatorima. Nikad nismo došli negdje gdje nas nisu zvali. Tako radimo već 25 godina. Uvijek se unaprijed dogovorimo i ugovorimo nastup. To što se nekima događa da im netko dođe nenajavljeno, to nije u redu. Postaju već ljudima dosadni. Nije lijepo upadati ako te nitko nije zvao. Postoje razlike između profesionalnih trubača i onih koji sviraju po ulici, i to se ne smije miješati, oni nam nisu konkurencija - rekli su nam iz romskog sastava s kojim smo razgovarali, no nećemo navoditi ime jer su nas molili da ostanu anonimni.