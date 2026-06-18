Bulj ljut nakon poraza 'vatrenih' protiv Engleza: Bagro lopovska; Habijan na tribinama u Dallasu

Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu. U prvom kolu skupine L 'vatreni' su u srijedu navečer izgubili od Engleske rezultatom 4:2, no priliku za prve bodove imat će već u noći s 23. na 24. lipnja, kada ih očekuje dvoboj protiv Panama. Bez obzira na stranačke boje, hrvatski političari bili su ujedinjeni u jednom cilju, a to je pružiti podršku 'vatrenima'. Dok su neki susret pratili iz Hrvatske, drugi su bili u Dallasu, zajedno s nekoliko tisuća Hrvata.

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Utakmicu protiv Engleza u Zagrebu su pratili zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te saborska zastupnica Sandra Benčić. Na društvenim mrežama pojavila se snimka njihove reakcije na izjednačujući pogodak Hrvatske. Oboje su skočili sa svojih mjesta i zajedno s ostalim navijačima proslavili gol koji je nakratko vratio nadu u pozitivan rezultat. Snimku atmosfere u komentarima je podijelila i saborska zastupnica Dalija Orešković.

Nakon poraza oglasila se i hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac.

- Ponos ostaje. Još dvije utakmice su pred nama. Glave gore, idemo dalje zajedno! - poručila je.

Ponos ostaje. 🇭🇷



Još dvije utakmice su pred nama!



Glave gore, idemo dalje zajedno! pic.twitter.com/UYxlMgkNmi — Nikolina Brnjac (@NBrnjac) June 17, 2026

Podršku Vatrenima pružili su i drugi političari, među njima Miro Bulj, a koji je bio dosta 'agresivniji'.

- Đubradi i bagro lopovska, dabogda pucali penale kralju i okupatorskoj otadžbini - napisao je na društvenim mrežama, ogorčen pobjedom Engleza. Sinjski gradonačelnik potom je podijelio i snimku gdje drži upaljenu baklju, dok okupljeni u kafiću za podizanje navijačke atmosfere pjevaju stihove pjesme "Srce vatreno"{C}%3C!%2D%2DTgQPHd%7C%7C%5B%5D%2D%2D%3E koju izvode Nered i Zaprešić Boyz.

Na tribinama stadiona u Dallasu bio je i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. FIFA je za hrvatsku delegaciju osigurala određeni broj ulaznica, pa su predstavnici države imali priliku bodriti reprezentaciju uživo.

- Evo jučer sam stigao. Zajedno sam s veleposlanikom bio u jučerašnjoj povorci u organizaciji udruge “Mi Hrvati”. Bilo je odlično, preko 5000 naših navijača iz Domovine i Sad, Kanade - rekao je za 24sata ministar te dodao da je Amerikance povorka doslovce oduševila.

Foto: privatni arhiv

- Pokazali smo zajedništvo, i pružili podršku našoj ekipi. Utakmicu gledam na stadionu. Očekujem hrabar nastup i odličan rezultat - zaključio je ministar Habijan.

Podršku Vatrenima poslala je i bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja zbog obveza nije mogla biti na stadionu u Dallasu, ali je poručila da je srcem uz hrvatsku reprezentaciju.

- Večeras moje srce putuje iz Taškenta u Dallas. Iako zbog obveza ne mogu biti uz Vatrene na stadionu, uz njih sam svim srcem - u crveno-bijelom, gdje god bila. Dečki, večeras igrajte za sebe, za Hrvatsku, za navijače i za sve nas koji vas bodrimo iz svih krajeva svijeta. Ajmo, Hrvatska! Nek' jače kuca to, Srce Vatreno! - napisala je Grabar-Kitarović na društvenim mrežama.

Podršku Vatrenima dao je i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je uoči susreta otkrio da će utakmicu pratiti u obiteljskom okruženju.