Bez obzira na stranačke boje, hrvatski političari u srijedu navečer bili su ujedinjeni u jednom cilju - pružiti podršku 'vatrenima'
Bulj ljut nakon poraza 'vatrenih' protiv Engleza: Bagro lopovska; Habijan na tribinama u Dallasu
Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu. U prvom kolu skupine L 'vatreni' su u srijedu navečer izgubili od Engleske rezultatom 4:2, no priliku za prve bodove imat će već u noći s 23. na 24. lipnja, kada ih očekuje dvoboj protiv Panama. Bez obzira na stranačke boje, hrvatski političari bili su ujedinjeni u jednom cilju, a to je pružiti podršku 'vatrenima'. Dok su neki susret pratili iz Hrvatske, drugi su bili u Dallasu, zajedno s nekoliko tisuća Hrvata.
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Utakmicu protiv Engleza u Zagrebu su pratili zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te saborska zastupnica Sandra Benčić. Na društvenim mrežama pojavila se snimka njihove reakcije na izjednačujući pogodak Hrvatske. Oboje su skočili sa svojih mjesta i zajedno s ostalim navijačima proslavili gol koji je nakratko vratio nadu u pozitivan rezultat. Snimku atmosfere u komentarima je podijelila i saborska zastupnica Dalija Orešković.
Nakon poraza oglasila se i hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac.
- Ponos ostaje. Još dvije utakmice su pred nama. Glave gore, idemo dalje zajedno! - poručila je.
Ponos ostaje. 🇭🇷— Nikolina Brnjac (@NBrnjac) June 17, 2026
Još dvije utakmice su pred nama!
Glave gore, idemo dalje zajedno! pic.twitter.com/UYxlMgkNmi
Podršku Vatrenima pružili su i drugi političari, među njima Miro Bulj, a koji je bio dosta 'agresivniji'.
- Đubradi i bagro lopovska, dabogda pucali penale kralju i okupatorskoj otadžbini - napisao je na društvenim mrežama, ogorčen pobjedom Engleza. Sinjski gradonačelnik potom je podijelio i snimku gdje drži upaljenu baklju, dok okupljeni u kafiću za podizanje navijačke atmosfere pjevaju stihove pjesme "Srce vatreno"{C}%3C!%2D%2DTgQPHd%7C%7C%5B%5D%2D%2D%3E koju izvode Nered i Zaprešić Boyz.
Na tribinama stadiona u Dallasu bio je i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. FIFA je za hrvatsku delegaciju osigurala određeni broj ulaznica, pa su predstavnici države imali priliku bodriti reprezentaciju uživo.
- Evo jučer sam stigao. Zajedno sam s veleposlanikom bio u jučerašnjoj povorci u organizaciji udruge “Mi Hrvati”. Bilo je odlično, preko 5000 naših navijača iz Domovine i Sad, Kanade - rekao je za 24sata ministar te dodao da je Amerikance povorka doslovce oduševila.
- Pokazali smo zajedništvo, i pružili podršku našoj ekipi. Utakmicu gledam na stadionu. Očekujem hrabar nastup i odličan rezultat - zaključio je ministar Habijan.
Podršku Vatrenima poslala je i bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja zbog obveza nije mogla biti na stadionu u Dallasu, ali je poručila da je srcem uz hrvatsku reprezentaciju.
- Večeras moje srce putuje iz Taškenta u Dallas. Iako zbog obveza ne mogu biti uz Vatrene na stadionu, uz njih sam svim srcem - u crveno-bijelom, gdje god bila. Dečki, večeras igrajte za sebe, za Hrvatsku, za navijače i za sve nas koji vas bodrimo iz svih krajeva svijeta. Ajmo, Hrvatska! Nek' jače kuca to, Srce Vatreno! - napisala je Grabar-Kitarović na društvenim mrežama.
Podršku Vatrenima dao je i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je uoči susreta otkrio da će utakmicu pratiti u obiteljskom okruženju.
- Vjerojatno ću biti doma jer su 22 sata i gledat ću s obitelji. Pa uvijek idemo na pobjedu, ali bit će teško - rekao je Butković.
Ministar obrane Ivan Anušić utakmicu je gledao tijekom službenog puta.
- Sutra smo u Bruxellesu na ministarskom sastanku, gledat ću utakmicu negdje u hotelu gdje budemo smješteni - kazao je Anušić.
Dok su neki reprezentaciju pratili iz Hrvatske i Europe, premijer Andrej Plenković planira biti uz Vatrene na sljedećem susretu. Na utakmicu protiv Panama putuje u društvu ministra turizma i sporta Tonči Glavina te ministra gospodarstva Ante Šušnjar, koji će zajedno s hrvatskim navijačima bodriti reprezentaciju u važnom dvoboju drugog kola skupine L.
Iako je Hrvatska ostala bez bodova na otvaranju prvenstva, navijači ne gube vjeru. Pogledi su sada usmjereni prema Panami, protiv koje će Vatreni tražiti prvu pobjedu i ostanak u utrci za plasman u nokaut-fazu natjecanja.
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