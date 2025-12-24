Obavijesti

News

Komentari 14
'ĐURĐEVDAN NIJE PRIKLADAN'

Bulj otjerao romski orkestar iz Sinja: 'Neka poštuju Badnjak!' Svjedok: 'Sramotan potez Bulja'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Bulj otjerao romski orkestar iz Sinja: 'Neka poštuju Badnjak!' Svjedok: 'Sramotan potez Bulja'
Foto: Sasa Tadinac

Na Badnjak je u Sinju do centra grada stigao i gradonačelnik Miro Bulj, kojeg je očito zasmetao romski orkestar koji je krenuo pjevati među okupljenim građanima.

Badnjak je, većina ljudi danas ne radi, neki se druže po kućama, drugi su po trgovima, iako u nešto manjem broju, vremenske prilike i nisu baš za biti predugo na otvorenom...

Na Badnjak je u Sinju do centra grada stigao i gradonačelnik Miro Bulj, kojeg je očito zasmetao romski orkestar koji je krenuo pjevati među okupljenim građanima.

Kako piše Slobodna Dalmacija, Bulj je s javnog prostora 'potjerao' romski orkestar, objavili su i snimku.

'AKO JE TOMAŠEVIĆ MOGAO...' Bulj o zabrani Thompsonova koncerta: 'Zašto ja nisam smio zabraniti Pupovčevu izložbu?'
Bulj o zabrani Thompsonova koncerta: 'Zašto ja nisam smio zabraniti Pupovčevu izložbu?'

- Badnjak je danas i u Sinju se organizira prigodni program. Pjevanje Đurđevdana nije niti prigodno niti primjereno za Badnjak. Došao sam do njih i rekao im da je danas Badnjak i da poštivaju badnji dan. Također, oni nemaju suglasnost za nastupanje na javnim površinama - kazao je Bulj za Slobodnu.

Svjedoci događaja za SD su ispričali kako su momci iz orkestra stigli mirno, kako su zapjevali, kako su građani bili oduševljeni, častili su ih sa sitnišom, pjevalo se, snimalo, uživalo...

SOLARNA ELKTRANA Bulj se pobunio protiv elektrane. Spomenuo i blokade
Bulj se pobunio protiv elektrane. Spomenuo i blokade

- Došli su pjevati, ljudi su ih lijepo prihvatili. Svi su bili zadovoljni, osim gradonačelnika. On ih je potjerao. Ljudi su negodovali jer im je bilo drago što su došli. Taj orkestar inače redovito svira u Splitu, na Rivi, i uvijek su dobrodošli. Ovo što se dogodilo je sramota da gradonačelnik jednog grada tjera romski orkestar na Badnjak - ispričao je jedan svjedok situacije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
Todoriću pada arbitraža protiv Hrvatske u Washingtonu: Nabio je dugove, odvjetnici odustali...
EKSKLUZIVNO IZVJEŠĆE

Todoriću pada arbitraža protiv Hrvatske u Washingtonu: Nabio je dugove, odvjetnici odustali...

Ivica Todorić je ostao i bez nizozemskih tvrtki koje su pokrenule arbitražu protiv Hrvatske. Odvjetnicima nije platio 1,3 mil. eura duga. Slamku spasa vidi u tvrtki Elektronček kojoj je sve prepisao: 'To je učinio protuzakonito'
FOTO HDZ-ova načelnica u općini u kojoj više nema za božićnice ima aute, gliser, ušteđevinu...
IMOVINSKA KARTICA

FOTO HDZ-ova načelnica u općini u kojoj više nema za božićnice ima aute, gliser, ušteđevinu...

Prema posljednjim podacima iz imovinske kartice, Haleuš ima plaću veću od 3100 eura mjesečno. Njezin suprug ostvaruje nešto više od 680 eura mjesečnih prihoda od imovine i imovinskih prava
Clintonov stožer: Koga štitite?! Objavite sve o pedofilu Epsteinu
PEDOFILSKI SKANDAL

Clintonov stožer: Koga štitite?! Objavite sve o pedofilu Epsteinu

"Zakon o transparentnosti Epsteinovih dosjea nameće jasnu zakonsku obvezu Ministarstvu pravosuđa SAD-a da objavi potpunu i cjelovitu evidenciju koju javnost zahtijeva i zaslužuje"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025