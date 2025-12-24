Bulj otjerao romski orkestar iz Sinja: 'Neka poštuju Badnjak!' Svjedok: 'Sramotan potez Bulja'

Badnjak je, većina ljudi danas ne radi, neki se druže po kućama, drugi su po trgovima, iako u nešto manjem broju, vremenske prilike i nisu baš za biti predugo na otvorenom...

Na Badnjak je u Sinju do centra grada stigao i gradonačelnik Miro Bulj, kojeg je očito zasmetao romski orkestar koji je krenuo pjevati među okupljenim građanima.

Kako piše Slobodna Dalmacija, Bulj je s javnog prostora 'potjerao' romski orkestar, objavili su i snimku.

- Badnjak je danas i u Sinju se organizira prigodni program. Pjevanje Đurđevdana nije niti prigodno niti primjereno za Badnjak. Došao sam do njih i rekao im da je danas Badnjak i da poštivaju badnji dan. Također, oni nemaju suglasnost za nastupanje na javnim površinama - kazao je Bulj za Slobodnu.

Svjedoci događaja za SD su ispričali kako su momci iz orkestra stigli mirno, kako su zapjevali, kako su građani bili oduševljeni, častili su ih sa sitnišom, pjevalo se, snimalo, uživalo...

- Došli su pjevati, ljudi su ih lijepo prihvatili. Svi su bili zadovoljni, osim gradonačelnika. On ih je potjerao. Ljudi su negodovali jer im je bilo drago što su došli. Taj orkestar inače redovito svira u Splitu, na Rivi, i uvijek su dobrodošli. Ovo što se dogodilo je sramota da gradonačelnik jednog grada tjera romski orkestar na Badnjak - ispričao je jedan svjedok situacije.