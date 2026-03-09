Bulj pravomoćno oslobođen u slučaju covid potvrda u Sinju: Troškove postupka snosi država

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj pravomoćno je oslobođen svih optužbi koje je protiv njega pokrenuo Državni inspektorat RH vezano za neuvođenje covid potvrda, u postupku koji je trajao više od četiri godine, a završio potvrdom oslobađajuće presude koju je donio Visoki prekršajni sud RH.

Kako je Most izvijestio u priopćenju, slučaj seže u 2021. godinu kada je država uvela obavezne covid potvrde za ulazak u javne i državne institucije. Gradonačelnik Bulj odlučio je da se te mjere u Sinju neće primjenjivati u gradskoj upravi. Bulj je tada to obrazložio riječima da je on gradonačelnik svih građana Sinja, cijepljenih i necijepljenih i da je njegova dužnost svima ravnopravno osigurati usluge Gradske uprave bez pokazivanja covid potvrde pri ulasku u Gradsku upravu.

Državni inspektorat reagirao je kaznama koje su se osobno na ime Mire Bulja mjerile u stotinama tisuća kuna i pokrenuo prekršajne postupke protiv njega zbog navodnog kršenja mjera i nepoštivanja naloga inspektora, podsjeća Most dodajući da su tadašnji ministar zdravstva Vili Beroš, premijer Andrej Plenković i drugi javno su kritizirali postupke gradonačelnika Bulja, ističući odgovornost građana za poštivanje epidemioloških mjera, uključujući covid potvrde.

Nakon detaljnog razmatranja slučaja, Općinski prekršajni sud u Splitu oslobodio je Bulja, a Visoki prekršajni sud potvrdio oslobađajuću presudu. Troškove postupka snosi država, a Bulj ostaje potpuno oslobođen optužbi.

"Sud je jasno potvrdio da optužba nije imala pravno utemeljenje. Ovo je pobjeda svih onih kojima su uskraćivane slobode i svih naših naših građana od poljoprivrednika do mladih kojima su se ograničavale slobode. Još samo ostaje pitanje tko će odgovarati za sve ovo što se događalo. Ovo je pobjeda slobode nad represijom.“, komentirao je presudu Bulj.

Ova presuda predstavlja primjer kako lokalna vlast može stajati u obranu svojih građana, baš kao što je to učinio gradonačelnik Sinja, stoji u ponedjeljak u priopćenju Mosta.