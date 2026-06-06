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NEZADOVOLJAN POLITIKOM

Bulj žestoko udario po Vladi i antiinflacijskim mjerama: 'Ovo je harač i pljačka građana!'

Piše HINA,
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Bulj žestoko udario po Vladi i antiinflacijskim mjerama: 'Ovo je harač i pljačka građana!'
Zagreb: Miro Bulj traži hitnu reakciju zbog gašenja zdravstvenih usluga u Sinju | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Bulj je ocijenio da se umjesto oporezivanja ekstraprofita teret prebacuje na građane i poduzetnike te naveo da cijene hrane u Hrvatskoj rastu brže nego u većini europskih država

Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj kritizirao je vladine antiinflacijske mjere te je na konferenciji Mosta u Splitu u subotu upozorio na nove porezne i druge namete koji, prema njegovim tvrdnjama, dodatno opterećuju obrtnike, poduzetnike i građane u uvjetima rasta inflacije i troškova života. "Povod je harač i pljačka obrtnika, poduzetnika, iznajmljivača, ljudi koji ovdje žive od svoga rada. 266 posto podiže poreze tim ljudima, dok Andrej Plenković ne harači banke koje imaju milijardu i pol eura godišnje dobiti", rekao je Bulj.

Dodao je da će posljedice biti rast cijena i dodatni inflatorni pritisci te da se najveći teret prebacuje na one s najmanje. "Ove mjere predstavljaju udar na Dalmaciju, male obrtnike i paušalne obrtnike. Posljedica će biti rast cijena usluga i dodatni inflatorni pritisci", poručio je.

Bulj je ocijenio da se umjesto oporezivanja ekstraprofita teret prebacuje na građane i poduzetnike te naveo da cijene hrane u Hrvatskoj rastu brže nego u većini europskih država.

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"Umjesto da se oporezuju ekstraprofiti banaka koje ostvaruju milijarde eura dobiti, multinacionalnih trgovačkih lanaca, stranih energetskih investitora i teleoperatera, teret se prebacuje na građane, obrtnike i poduzetnike", rekao je.

Osvrnuo se i na stanje zdravstvene skrbi u Dalmatinskoj zagori, istaknuvši manjak pedijatara i pritisak na sustav u Splitu. "Zbog dugogodišnjeg zapostavljanja imamo ozbiljan manjak pedijatara. Roditelji s bolesnom djecom često su prisiljeni ići u Split gdje je sustav već pod velikim pritiskom", kazao je. 

'Milijarde eura izgubljene kroz korupciju i neučinkovitost'

"Dalmacija je zaboravljena, opljačkana, devastirana i prepuštena velikim stranim investitorima koji izvlače novac", ustvrdio je Bulj.

Komentirajući "šire probleme u državi" Bulj je kazao da korupcija, kriminal i pogodovanje stranim multinacionalnim kompanijama ozbiljno uništavaju sustav. "Procjene govore o milijardama eura izgubljenima kroz korupciju i neučinkovitost”, poručio je.

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Kritizirao je i poreznu politiku te, kako tvrdi, visoke profite pojedinih sektora. "Umjesto da se oporezuju trgovački lanci, energetski investitori i teleoperateri, teret se prebacuje na građane", rekao je.

Bulj je upozorio i na loše stanje u zdravstvu te rast cijena osnovnih proizvoda. "Nemamo normalne zdravstvene usluge i žalosno je da smo prije 40 godina imali bolje ustanove nego danas".

Dodao je da će nastaviti inzistirati na odgovornosti vlasti i smanjenju poreznog opterećenja građana, ocijenivši da aktualne mjere pogrešno prikazuju kao borbu protiv inflacije.

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