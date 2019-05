Bunjac: Ne biraju sredstva ni mete, HDZ je u totalnom ratu

Imamo razloga vjerovati da je istina da je Blaž Curić naložio Franji Vargi da se prati ministra unutarnjih poslova jer se u Hrvatskoj danas svu sve prisluškuju i praktički je riječ o epidemiji, rekao je Branimir Bunjac (Živi zid). Curić i Varga su u svemu, ističe, najmanje krivi jer su samo izvršavali naloge.

- Najvažniji su nalogodavac, ali kola se obično slome na najnižim razinama. Ovoga bi puta doista moglo doći do eliminacije visokih dužnosnika, samo ćemo vidjeti na čiju će stranu nakon izbora klatno pretegnuti - rekao je Bunjac.

Jasno je, kaže, da je riječ o unutarstranačkom sukobu u HDZ-u i borbi za vlast između dvije sukobljene grupacije one Brkićeve i Plenkovićeve.

- Na Plenkovićevoj strani su Božinović, Ressler, Jandroković, Bačić i još neki koji žele stvoriti birokratizirani HDZ po mjeri Europske komisije i, s druge strane, Brkićeve stare strukture HDZ-a u koje bi mogli ubrojiti Karamarka, predsjednicu Grabar Kitarović, Bandića, donekle i Stiera i Kovača, koji nikako ne mogu prihvatiti politiku koju vodi Plenković. Sada traje frakcijski rat koji upravo kulminira u trenucima kada se vodi kampanja za europarlamentarne izbore - rekao je Bunjac.

Očito je, nastavlja, da grupa nezadovoljnika Plenkovićem nastoji opstruirati dobar rezultat na izborima na način ili da pasivizira članstvo da ne izađe na izbore ili da glasaju za neke druge liste, a ne za HDZ-ovu.

- Nadaju se da će to, ako rezultat HDZ-a bude loš, dovesti do slabljenja Plenkovićeve pozicije, a moguće i do njegova pada - uvjeren je Bunjac.

Zastupnik Živog zida ističe da u tom kontekstu treba promatrati i najnoviju aferu Tomislava Tolušića, jer sukob sada eskalira na svim mogućim razinama i ide do osobne razine pa se provjerava ne svaka imovinska kartica ili račun nego i članovi obitelji.

- Saznajemo informacije o bivšim ženama, kumovima, kao u slučaju Brkića. Riječ je o totalnom ratu u kojem se više ne biraju ni sredstva ni načini ni mete - zaključio je Bunjac.

Objašnjenje ministra Tolušića da u imovinskoj kartici nije prijavio pomoćni objekt od 120 kvadrata jer se "u njemu roštilja", za Bunjca je pokazatelj da su imovinske kartice veliki problem.

- Zbog čega ljudi imaju potrebu prijavljivati manju imovinu nego što ona stvarno iznosi, to treba pitati njih, a imamo pravo sumnjati da dobar dio imovine uopće nije prijavljen. To što je kuću gradila tvrtka koja je dobivala poslove dok je Tolušić bio župan pokazuje spregu vlasti s interesnim skupinama - zaključio je Bunjac.