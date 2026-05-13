'OBLJETNICA HIPODROMA'

Thompson najavio koncert u Zaprešiću. Prozvao zagrebačku vlast: 'Ne vrijede ista pravila...'

Piše 24sata,
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

"Najavljujemo koncert na stadionu u Zaprešiću povodom obilježavanja prve obljetnice povijesnog koncerta na zagrebačkom Hipodromu, najvećeg komercijalnog koncerta u svjetskoj povijesti , stoji u objavi...

Glazbenik Marko Perković Thompson najavio je novi 'open air' koncert. Koncert je na rasporedu 4. srpnja u Zaprešiću.

- Najavljujemo koncert na stadionu u Zaprešiću povodom obilježavanja prve obljetnice povijesnog koncerta na zagrebačkom Hipodromu, najvećeg komercijalnog koncerta u svjetskoj povijesti - stoji u objavi sa službeane Thompsonove Facebook stranice.

Potom su iz Thompsonova tima 'bocnuli' zagrebačku gradsku vlast.

- I dok bi ovakav događaj prirodno pripadao Zagrebu, koncert ove godine seli u Zaprešić. Jer danas, nažalost, ne vrijede ista pravila za organizaciju svih javnih događaja i mnogi osjećaju kako Zagreb više nije grad jednakih mogućnosti za sve svoje građane. Upravo zato, Zaprešić postaje mjesto okupljanja gdje ćemo slobodno slaviti glazbu, zajedništvo i ljubav prema domovini - stoji u objavi.

Glazbenik je objavio i mini dokumentarac koncerta iz Arene Zagreb.

Tomašević vs. Thompson

U listopadu prošle godine zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio i kako Thompson neće moći imati koncerte u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava.

- Thompsonov menadžment je osim termina za 27. prosinca u Areni, naknadno tražio i termin za koncert 28. prosinca. Koncert 27. prosinca će se dogoditi jer je ugovor potpisan još u ožujku, no koncert 28. prosinca se neće dogoditi, za taj termin nije potpisan ugovor. Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu - kazao je Tomašević tad.

Zagrebačka skupština usvojila je u studenom prošle godine i odluku kojom se zabranjuje i pozdrav 'za dom spremni' na svim površinama i u prostorima pod upravom Grada Zagreba.

Thompson je kasnije stranku Možemo! nazvao sektom. Spominjao je radikalne mjere.

Pjevač je kasnije podigao i prijavu protiv Tomaševića, ali USKOK ju je odbacio...

Thompson je nakon toga ipak dva puta zapjevao u Zagrebu. Prvi put na dočeku rukometaša, nedavno i tijekom 'Hoda za život'...

