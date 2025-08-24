Obavijesti

HAK JAVLJA:

Bura zatvorila ceste, povećana gustoća prometa u smjeru mora

Zagreb: Pojačan promet u smjeru prema moru ispred NP Lučko | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Kolnici su mjestimice mokri na cestama u unutrašnjosti, zbog jakog vjetra tijekom dana moguća su ograničenja prometa za pojedine skupine vozila na Jadranu, izvijestio je u nedjelju Hrvatski autoklub

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja, te Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila skupina), a između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina).

Povremena usporavanja u prometu moguća su na autocestama kod odmorišta, pred tunelima i naplatnim postajama, na prilazima turističkih središta, trajektnih luka i pristaništa te na graničnim prijelazima.

Na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se bez zastoja; povećana je gustoća prometa između čvora Zadar istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba; pred naplatom Lučko u smjeru mora, i Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja

Na A2 Zagreb-Macelj promet je redovit

Na A3 Bregana-Lipovac  povremeno je pojačan promet u smjeru Bregane, vozi se bez zastoja

Na Istarskom ipsilonu pojačan je promet u smjeru graničnih prijelaza Kaštel i Plovanija

U prekidu je katamaran na relaciji Pula-Zadar-Pula.

Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.

