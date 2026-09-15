Bura zbog otpada iz Gospića: Ministrica smiruje, IDS traži stop, DP želi zabranu uvoza smeća

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković u utorak je poručila da razumije zabrinost građana zbog zbrinjavanja neopasnog otpada u dvije hrvatske cementare, ali da će sve radnje biti praćene analizama. Komentirajući izjavu saborskog zastupnika IDS-a Dalibora Pausa kako bi istarska cementara Holcim trebala odustati od cijelog posla zbrinjavanja neopasnog otpada iz Gospića, ministrica Vučković rekla je da razumije zabrinutost svih građana, ali da će sve radnje biti praćene analizama.

“Ako ljudi žele dodatne analize, dodatna uvjerenja putem monitoringa o kvaliteti ili nesmanjivanju kvalitete svih sastavnica okoliša, uključujući u ovom slučaju posebno i zrak, mi ćemo to svima kojima treba sufinancirati”, rekla je novinarima u Hrvatskom saboru.

Dodala je i kako su Nexe i Holcim tvrtke koje imaju proizvodne procese koji od njih zahtijevaju vrlo detaljne i svakodnevne analize i da one sigurno ne bi ničim ugrozili svoj svakodnevni posao od kojeg žive i rade njihovi zaposlenici.

“Smatram da kolege iz Istre, ako govorite o saborskom zastupniku, nisu možda dovoljno dobro upoznati s činjenicom da Nexe i Holcim trebaju raditi ovaj posao u skladu sa svojim dozvolama. Riječ je o procesu koji je predviđen svim njihovim dozvolama, uključujući i one za koje je nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, proces će se pratit, a riječ je o neopasnom otpadu koji se uglavnom zbrinjava u Republici Hrvatskoj”, istaknula je Vučković.

Na novinarsku konstataciju kako je danas u Istri prosvjed te da građani očito ne čuju njezine poruke, ministrica je ponovila da razumije zabrinutost, ali “da Vlada nikad nije i neće poduzeti nešto što nije u skladu sa svim dozvolama te će se u svakom slučaju voditi računa o okolišu".

Novinari su je pitali i za komentar izjave građanske inicijative iz Gospića koja nije oduševljene prekrivanjem dijela otpada te žele da se to jednostavno odveze. Rekla je kako se intenzivno radi na cjelovitom planu sanacije i da će se on prezentirati 20. rujna.

Paus (IDS): Holcim treba odustati od posla

Saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus u utorak je premijeru i Vladi poručio da se bave saniranjem političke štete, a ne rješavanjem problema smeća te da je sramotno “da se donosi takva munjevita odluka bez konzultacije s javnošću”. Holcimu je poručio da odustanu od posla zbog tri razloga.

“Prvi, da je 300 tona smeća manje od 1 posto smeća koje se nalazi u Gospiću i da to neće ni pomoći ni odmoći Gospićanima. Drugi je da tvornica Holcim djeluje preko 100 godina u Koromačnu i da će morati djelovati i nakon tih 300 tona. I treća poruka je da se ovime ne samo spaljuje smeće, nego će se spaliti i povjerenje koje ljudi imaju i grade s tom tvornicom i mislim da će biti ugroženi i budući projekti”, istaknuo je Paus.

Dodao je i kako je Gospić pokazao da se narušilo povjerenje između građana i Vlade te da ljudi žele jasne akcije, transparentno postupanje, a ne donošenje munjevitih odluka.

“Ne radi se o tome da se ne želi pomoći Gospiću. Radi se o tome da se ne želi sanirati politička šteta zbog nepreuzimanja odgovornosti od strane HDZ-a”, poručio je Paus.

Dabro (DP): Zabraniti sav uvoz otpada iz EU-a

Saborski zastupnik DP-a Josip Dabro rekao je da će večeras na Predsjedništvu stranke predložiti zabranu ili trenutnu zabranu uvoza smeća iz zemalja Europske unije.

“Hrvatska ne može biti hotspot država za smeće. Osim Gospića ta prljava rabota je došla i u Slavoniju, došla je u moj Otok i ja kao saborski zastupnik, čovjek koji je izabran iz V. izborne jedinice, dužan sam reagirati”, poručio je Dabro.

Dodao je kako postoje i međunarodni ugovori o zbrinjavanju raznoraznog otpada, pa se njegov prijedlog treba usuglasiti.

“To nije pitanje ni ljevice, ni desnice, ni centra, nego je to pitanje opstojnosti i obrane Ustava Republike Hrvatske”, istaknuo je.