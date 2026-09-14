Vlada je osnovala Znanstveni savjet za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, na čelu s rektorom Stjepanom Lakušićem, kako bi se osigurao stručan pristup analizi utjecaja otpada na zdravlje i okoliš.
Tko su članovi Plenkovićevog Znanstvenog savjeta za Gospić
Vlada je osnovala Znanstveni savjet za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada na lokaciji u Gospiću. Na čelu Savjeta bit će rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, a njegov zamjenik je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Premijer Andrej Plenković rekao je da je cilj uključiti znanstvenike i stručnjake iz različitih područja kako bi se analizirali dostupni podaci i rezultati ispitivanja te procijenili mogući utjecaji otpada na zdravlje ljudi i okoliš.
- Cilj je da pridonesemo na ovaj način i radu nadležnih tijela s aspekta svih onih znanstvenih i akademskih institucija koje imaju odgovarajuću ekspertizu i stručnjake s područja kemijskog inženjerstva i tehnologije, građevinarstva, gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla, agronomije, javnog zdravstva i zdravtvene ekologije - rekao je Plenković na sjednici Vlade.
Savjet će razmatrati zdravstvene, okolišne, tehnološke i druge aspekte sanacije, uključujući sastav i svojstva otpada te moguće utjecaje onečišćenja na ljude, vodu, tlo i okoliš.
- Vjerujemo da će njihova stručna i istinita procjena i analiza pridonijeti smirenijoj i potpunijoj javnoj raspravi u Hrvatskoj o toj temi. Itekako vidimo da je to nužno i potrebno s obzirom na informacije koje su u javnom prostoru. Vidi se da je nedostajao jedan znanstveni i stručni pristup ovoj tematici kako bi javnost dobila stvarne i potpune informacije kada je riječ o Gospiću - poručio je.
Tko je u Znanstvenom savjetu?
Stjepan Lakušić – predsjednik
Rektor Sveučilišta u Zagrebu i profesor Građevinskog fakulteta. Bavi se prometnom i željezničkom infrastrukturom.
Krunoslav Capak – zamjenik predsjednika
Ravnatelj HZJZ-a i epidemiolog. Bavi se javnim zdravstvom i zdravstvenom ekologijom.
Ante Jukić – član
Dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije i profesor. Bavi se polimerima, gorivima, naftno-petrokemijskim inženjerstvom i zaštitom okoliša.
Dražen Vouk – član
Profesor Građevinskog fakulteta. Bavi se zaštitom i pročišćavanjem voda, okolišnim inženjerstvom i izvorima onečišćenja.
Jelena Parlov – članica
Profesorica Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta i hidrogeologinja. Bavi se podzemnim vodama i kretanjem onečišćenja kroz vodonosnike.
Ivica Kisić – član
Profesor Agronomskog fakulteta. Stručnjak je za zaštitu tla i sanaciju onečišćenog zemljišta.
Iskra Aleksandra Nola – članica
Profesorica na Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar". Bavi se zdravstvenom ekologijom, utjecajem okoliša na zdravlje i upravljanjem javnozdravstvenim rizicima.
Savjet će se sastajati prema potrebi, a sjednice može sazvati i sam predsjednik Vlade. U tom slučaju sjednicom predsjedava Plenković, a na njoj mogu sudjelovati članovi Vlade, predstavnici državnih tijela i drugi stručnjaci.
Plenković je najavio i slanje novog Zakona o gospodarenju otpadom u saborsku proceduru. Njime se, među ostalim, predviđaju snažniji nadzor i odgovornost za nezakonito postupanje s otpadom, obvezni neprekinuti videonadzor na lokacijama na kojima se gospodari otpadom te bolji sustav praćenja tokova otpada. Trošak sanacije, poručio je premijer, ne bi trebao snositi građani i lokalna zajednica, već onečišćivači.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+