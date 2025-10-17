Butković: Hrvatska ulaže 32 milijuna eura u prometnu povezanost Hrvatske i BiH...

Obavijesti

SVEČANO OTVORENJE NOVE CESTE

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Ministar Butković sudjelovao je na konferenciji “Budućnost transporta i logistike” | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

"Negdje oko 32 milijuna eura su izdvajanja Vlade Republike Hrvatske u obnovu i izgradnju cestovne infrastrukture na području Bosne i Hercegovine", istaknuo je Butković...

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u petak nakon svečanog otvaranja nove cesta koja povezuje općinu Ravno u jugoistočnoj BiH sa Slanim u Hrvatskoj, da Hrvatska ulaže 32 milijuna eura kako bi se snažnije prometno povezala s Bosnom i Hercegovinom.

"Negdje oko 32 milijuna eura su izdvajanja Vlade Republike Hrvatske u obnovu i izgradnju cestovne infrastrukture na području Bosne i Hercegovine", istaknuo je. 

Danas otvorena cesta duga je oko deset kilometara i omogućuju vožnju iz Ravnog do mjesta Slano od svega 15 minuta.

Vlada Republike Hrvatske je projekt financirala sa 7,3 milijuna eura. 

Ministar Butković istaknuo je kako ovaj projekt ima višestruke koristi za općinu Ravno.

"Taj projekt je hvalevrijedan i bitan za ovu općinu i prometno povezivanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske, budući da spaja dubrovačko zaleđe i Grad Dubrovnik s ovim krajem koji je i u turističkom smislu sve interesantniji", rekao je Butković.

Dodao je da će Hrvatska financirati i izgradnju prometnice Ravno - Hutovo i Vir - Aržano, za koje je istaknuo da su bitne za prometno povezivanje tog dijela Bosne i Hercegovine s Hrvatskom.

Ministrica prometa i veza Federacije BiH Andrijana Katić izjavila je kako danas otvorena cesta donosi brojne prednosti, uključujući gospodarski, turistički i demografski razvoj. 

Otvorenju ceste nazočio je i potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, te čelnik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović.

S Čovićem su se u Mostaru prethodno susreli potpredsjednici Bačić i Butković.

