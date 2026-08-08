Butković: Prerano je govoriti o uzroku sudara vlakova, pred istražiteljima je opsežan posao

Još uvijek traje istraga i ne možemo o njoj puno govoriti. Policija, državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća rade svoj posao, tako da je o samom uzroku još uvijek teško govoriti, rekao je Butković.

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Dodao je da kao resorni ministar inzistira na tome da se istraga provede što prije kako bi se utvrdilo što je dovelo do sudara.

Prema njegovim riječima, istražitelje čeka opsežan posao koji, uz pregled mjesta nesreće, uključuje ispitivanje svjedoka i utvrđivanje svih okolnosti događaja. Nakon završetka očevida i istražnih radnji počet će izvlačenje vlakova te osposobljavanje pruge za ponovni promet.

O neslužbenim informacijama ne želim nagađati

Upitan o neslužbenim informacijama prema kojima se kao mogući uzrok spominje ljudski faktor, odnosno prolazak teretnog vlaka kroz crveno svjetlo, Butković nije želio nagađati.

- Svakakve stvari ćemo sada čuti, ali ne možemo o tome govoriti. Taj posao rade institucije - rekao je te izrazio povjerenje u državno odvjetništvo, policiju i Agenciju za istraživanje nesreća.

Za sada, dodao je, nema potrebe za osnivanjem posebnog povjerenstva jer nadležne institucije imaju stručnjake potrebne za provođenje istrage.

Butković je prije dolaska na mjesto nesreće obišao ozlijeđene u KBC-u Zagreb. Ondje je zbrinuto troje ozlijeđenih, a jedan u KBC-u Sestre milosrdnice. Po četvero ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama u Bjelovaru i Virovitici. Na Rebru je razgovarao sa strojovođom putničkog vlaka, koji je među ozlijeđenima.

- Bilo je dosta emotivno jer čovjek radi 42 godine i pred mirovinom je - rekao je Butković.

Prema njegovim riječima, strojovođa je, kada je ugledao vlak iz suprotnog smjera, počeo kočiti te se uspio skloniti prema stražnjem dijelu vlaka, čime je vjerojatno izbjegao teže posljedice.

Butković je istaknuo da se nesreća dogodila na novije izgrađenoj i obnovljenoj pruzi te da je putnički vlak bio novi elektro-baterijski vlak.

- Što se tiče stanja infrastrukture na ovom dijelu i ovog novog vlaka, to ne može biti uzrok. Vidjet ćemo što će istraga potvrditi - rekao je.

Rizici se ne mogu potpuno isključiti ni na novim prugama i s novim vlakovima, a postoji i ljudski faktor

Na pitanje mogu li građani biti sigurni u željeznički promet, Butković je odgovorio da se rizici ne mogu potpuno isključiti ni na novim prugama i s novim vlakovima.

- Nažalost, uvijek postoji ljudski faktor, ali pričekajmo ovu istragu do kraja pa ćemo biti pametniji - zaključio je.

Dodao je da se program nabave novih vlakova i obnove željezničke infrastrukture nastavlja, istaknuvši da je sada najvažnije što u nesreći nije bilo poginulih te da se ozlijeđeni što prije oporave.