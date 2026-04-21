BUZ o subotnjem prosvjedu: Umirovljenici dobili veliko ništa

Blok umirovljenici zajedno (BUZ) poručio je u utorak da je na subotnjem prosvjedu održanom u Zagrebu u organizaciji triju sindikalnih središnjica i SUH-a izostala jasna artikulacija problema, utvrdivši da su umirovljenici dobili "veliko ništa”. "Unatoč bombastičnim najavama i još glasnijim obećanjima, umirovljenici su ponovno ostali kratkih rukava. Ovoga puta u režiji triju sindikalnih središnjica i nove predsjednice SUH-a Višnje Stanišić, koja se ni sadržajem ni izvedbom nije uspjela nametnuti kao relevantan glas umirovljenika”, priopćio je u utorak BUZ. Ističu da je izostala jasna artikulacija problema, a još više konkretna i provediva rješenja te da nerazumijevanje suštine problema rezultira prijedlozima koji ne prolaze ni osnovni test logike.

Primjerice, navode, "ideja o selektivnom oporezivanju mirovina iznad određenog cenzusa (1200 ili 1500 eura) politički je i socijalno promašena jer ne može dobiti podršku ni onih koje bi izravno pogodio, ali ni goleme većine umirovljenika koji od njega ne bi imali nikakvu korist, ili tek simbolične mrvice".

Problematična im je i zabrana paralelnog rada liječnicima u javnom i privatnom sektoru za koju kažu da nije samo pravno upitna, već i operativno štetna.

Također su upozorili da prijedlozi o novim modelima usklađivanja mirovina, bez jasnog razumijevanja posljedica, riskiraju stvaranje novih nepravdi.

Ističu da su niske mirovine posljedica kratkog radnog staža i nisko prijavljenih plaća na koje su uplaćivani doprinosi, što je po njima temeljni problem sadašnjih, ali i budućih umirovljenika. "Bez zahvaćanja u taj korijen kroz tržište rada i plaća, poreznu politiku i sustav doprinosa, svaka 'reforma' ostati će tek na razini političke kozmetike", naveli su.

BUZ poručuje da umirovljenicima nisu potrebni prosvjedi bez jasno definiranih ciljeva, rokova i mjerljivih rezultata već kao i radnicima odgovorna politika usmjerena na otklanjanje uzroka problema, a ne na kratkoročno ublažavanje posljedica.