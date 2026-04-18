Ministar o zahtjevima sindikata na prosvjedu: 'Nije realno da prosječna plaća bude 2200 €'

Ministar rada Alen Ružić komentirao je za RTL Danas veliki prosvjed sindikata u Zagrebu, poručivši kako zahtjev za prosječnom plaćom od 2200 eura i mirovinom od 1100 eura nije utemeljen na realnim ekonomskim pokazateljima. Iako priznaje inflatorne pritiske, naglašava da Vlada mora balansirati između socijalnih davanja i investicijskog potencijala države.

Ministar je jasan oko toga da bi drastično povećanje minimalca koje bi "lančano" povuklo ostale plaće ugrozilo stabilnost.

- Bez obzira da li bi to bilo u ovim koracima, riječi je o stepenasto prilično naglom porastu plaće, da tako kažemo preko noći... to nije nešto što šira javnost podupire - rekao je Ružić koji tvrdi da statistika demantira sindikalne optužbe o padu kupovne moći.

- Ne možemo reći da plaće i mirovine nisu rasle, čak i više od onog što je rasla inflacija. S jedne strane održavamo porast plaća, a s druge strane održavamo konkurentnost - rekao je.

Na upite o uvođenju poreza na ekstra dobit kako bi se pomoglo radnicima kod privatnika, ministar zagovara slobodno tržište.

- Mi privatni sektor po definiciji moramo dozvoliti slobodan rast i razvoj... intervencionistički način djelovanja svakako nije ono što mi želimo. Vlada mora stvoriti pozitivno okruženje - zaključio je i osvrnuo se na podatak o 600 eura razlike između javnog i privatnog sektora, tvrdeći da je slika kompleksnija.

- Ako uzmete visoku stručnu spremu koje ima više u javnom sektoru... tada radnici s visokim obrazovanjem u privatnom sektoru imaju i dalje puno veću plaću komparativno nego oni u javnom sektoru - objašnjava.

Unatoč odbijanju sindikalnih ultimatuma, Ružić najavljuje nastavak intervencija koje olakšavaju život građanima.

- Mogu sada reći jednu informaciju najaviti da će u utorak doći ponovno do smanjenja, dakle pozitivne intervencije Vlade do smanjenja cijene naftnih derivata... vidjet ćemo u ponedjeljak na Vladi - rekao je te zaključio kako Vlada ne planira popustiti pod pritiskom "izbornih scenarija", već će nastaviti s modelom koji, prema njegovim riječima, osigurava postupan i održiv rast cijelog sustava.