O POVEĆANJU PLAĆA

Ministar o zahtjevima sindikata na prosvjedu: 'Nije realno da prosječna plaća bude 2200 €'

Piše Marta Divjak,
Zagreb: Plenkovic odborima predstavio Alena Ružića, kandidata za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Ministar rada Alen Ružić komentirao je za RTL Danas veliki prosvjed sindikata u Zagrebu, poručivši kako zahtjev za prosječnom plaćom od 2200 eura i mirovinom od 1100 eura nije utemeljen na realnim ekonomskim pokazateljima. Iako priznaje inflatorne pritiske, naglašava da Vlada mora balansirati između socijalnih davanja i investicijskog potencijala države.

TRAŽE VEĆE PLAĆE Evo kako je bilo na prosvjedu u Zagrebu: 'Dosta je krađe, laž, varanja i priče da živimo u bajci'
Ministar je jasan oko toga da bi drastično povećanje minimalca koje bi "lančano" povuklo ostale plaće ugrozilo stabilnost.

- Bez obzira da li bi to bilo u ovim koracima, riječi je o stepenasto prilično naglom porastu plaće, da tako kažemo preko noći... to nije nešto što šira javnost podupire - rekao je Ružić koji tvrdi da statistika demantira sindikalne optužbe o padu kupovne moći.

- Ne možemo reći da plaće i mirovine nisu rasle, čak i više od onog što je rasla inflacija. S jedne strane održavamo porast plaća, a s druge strane održavamo konkurentnost - rekao je.

Na upite o uvođenju poreza na ekstra dobit kako bi se pomoglo radnicima kod privatnika, ministar zagovara slobodno tržište.

POGLEDAJTE GALERIJU PROSVJED U ZAGREBU Tisuće okupljenih u borbi protiv malih plaća, mirovina i skupog života
- Mi privatni sektor po definiciji moramo dozvoliti slobodan rast i razvoj... intervencionistički način djelovanja svakako nije ono što mi želimo. Vlada mora stvoriti pozitivno okruženje - zaključio je i osvrnuo se na podatak o 600 eura razlike između javnog i privatnog sektora, tvrdeći da je slika kompleksnija.

- Ako uzmete visoku stručnu spremu koje ima više u javnom sektoru... tada radnici s visokim obrazovanjem u privatnom sektoru imaju i dalje puno veću plaću komparativno nego oni u javnom sektoru - objašnjava.

PROSVJED SINDIKATA Ministarstvo poručilo: Nije jasan razlog za prosvjed, plaće u obrazovanju rasle preko 100%
Unatoč odbijanju sindikalnih ultimatuma, Ružić najavljuje nastavak intervencija koje olakšavaju život građanima.

- Mogu sada reći jednu informaciju najaviti da će u utorak doći ponovno do smanjenja, dakle pozitivne intervencije Vlade do smanjenja cijene naftnih derivata... vidjet ćemo u ponedjeljak na Vladi - rekao je te zaključio kako Vlada ne planira popustiti pod pritiskom "izbornih scenarija", već će nastaviti s modelom koji, prema njegovim riječima, osigurava postupan i održiv rast cijelog sustava.

Odbojkaški savez platio 112.500 eura tvrtki u blokadi za usluge posredovanja. Kojeg - nije bilo?!
NOVA ČUDNA ISPLATA

Odbojkaški savez platio 112.500 eura tvrtki u blokadi za usluge posredovanja. Kojeg - nije bilo?!

Hrvatska pošta je u zadnje dvije godine dala 300.000 € za odbojku. Savez je od tog novca isplatio blokiranoj tvrtki, u kojoj je osuđivani poduzetnik, posredničku proviziju. Ali u Pošti kažu: Nismo radili s tom tvrtkom
Iran zatvorio Hormuški tjesnac. Trump: 'Pokušali su biti lukavi, Iran ne može ucijeniti Ameriku'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Iran zatvorio Hormuški tjesnac. Trump: 'Pokušali su biti lukavi, Iran ne može ucijeniti Ameriku'

Donald Trump je slavodobitno uzviknuo da su Iranci popustili, ali ubrzo su se javili i rekli da je istina malo drugačija...
TRG BIO KRCAT Šef sindikata: 'Iz Vlade kažu da ne mogu dizati plaće! Lažu, lažu! Novca ima'
ZAVRŠIO PROSVJED

TRG BIO KRCAT Šef sindikata: 'Iz Vlade kažu da ne mogu dizati plaće! Lažu, lažu! Novca ima'

Zbog sindikalnog prosvjeda na Trgu bana Josipa Jelačića bio je obustavljen tramvajski promet od 11 sati do završetka prosvjeda...

