Čak 35 tisuća tona otpada stoji u Gospiću! U godinu dana dobili su tek obećanja da će to sanirati

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 2 min
6

Građani više ne mogu čekati, iz Fonda kažu da pripremaju natječaj

Gotovo godina dana prošla je od uhićenja bračnog para Šincek, Franciske Dodić, Ivice Vajdića, Milete Stevanovića, Antonije Bauk i komunalnog djelatnika Ivice Pećine. I dalje 35.000 tona opasnog medicinskog i plastičnog otpada stoji u Gospiću, na prostoru nekadašnjeg silosa PPK Velebit. Zgrada u kojoj su nekad čuvali žito i brašno, koja je značila život, danas skriva toksičnu tajnu.

Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću 08:03
Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću | Video: 24sata/pixsell

- U godinu dana nema baš nikakvog pomaka. Bilo je dosta obećanja, ali kao što se vidi na licu mjesta, baš ništa se nije pomaknulo s mrtve točke. U travnju prošle godine obećali su sanaciju, onda su to prolongirali. Shvatili smo da tu ima puno obećanja, ali da se ništa ne događa, pa smo u studenom organizirali javnu tribinu. Došlo je oko 200 ljudi. Iz Fonda su opet dali konkretna obećanja da će, dva tjedna nakon te tribine, izvijestiti javnost o analizama otpada, o načinu na koji će ga zbrinuti, o planu sanacije. Do dan danas ništa od toga nisu učinili. Rezultati analiza skriveni su od javnosti - govori Daria Došen iz inicijative "Gospić je naš dom". Na javnoj tribini doznali su da će sanacija biti u dvije faze.

- Prva faza bi bile ove vreće što su vani i ovaj otpad koji je tu rasut. Toga ima otprilike oko 8000 kubika, a ukupno ima bliže 50.000 kubika otpada, a vjerojatno i više. Kad smo mi radili obračune, računali smo da je zakopano na oko 2 i pol metra dubine, a sami oni iz Fonda i gospodin Budiša, kažu da je tu i do 5 metara dubine. Znači oni imaju podatke kolika je dubina za tu drugu fazu. To je oko 13 i pol tisuća kvadrata površine i pet metara dubine zakopanog plastičnog i medicinskog infektivnog otpada. A o toj drugoj fazi, za nju baš ništa nije poduzeto. Iako su na tribini rekli da su radili i sondiranje tla i obećali da će i tu analizu javno dostaviti, ništa nije javno dostavljeno - objašnjava. Iz Fonda za zaštitu okoliša kažu da pripremaju javnu nabavu za sanaciju.

24SATA Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću
24SATA Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Tender ćemo objaviti u veljači ove godine, a sanacija lokaliteta provodit će se u fazama. Radi pripreme istog u tijeku je i provedba dodatnih laboratorijskih analiza sastava otpada, a čiji rezultati će biti dio dokumentacije za nadmetanje. Točan iznos pojedine sanacije znat će se nakon odabira ekonomski najpovoljnije ponude za odabir izvođača radova. Radi osiguranja naplate troškova, izvršit će se zabilježba namjere sanacije u zemljišnim knjigama, a radi upisa založnog prava u korist RH na nekretninama koje su predmet sanacija do visine ukupnih troškova sanacije. U Gospiću se redovito provode ispitivanja kvalitete zraka, a dosadašnja mjerenja nisu pokazala odstupanja koja bi bila opasna za zdravlje ljudi - kažu. 

