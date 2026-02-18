Obavijesti

News

Komentari 0
SAD NIJE NA POPISU

Čak 85 država osudilo izraelske planove na Zapadnoj obali

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Čak 85 država osudilo izraelske planove na Zapadnoj obali
Foto: Nathan Howard

Deseci zemalja osudili su u utorak izraelske planove za proširenje prisutnosti na Zapadnoj obali

Admiral

"Oštro osuđujemo jednostrane izraelske odluke i mjere usmjerene na širenje nezakonite izraelske prisutnosti na Zapadnoj obali", stoji u izjavi koju je potpisalo 85 država i niz međunarodnih organizacija.

"Takve odluke u suprotnosti su s obvezama Izraela prema međunarodnom pravu i moraju se odmah poništiti. U tom smislu naglašavamo svoje snažno protivljenje svakom obliku aneksije".

Među potpisnicima su Njemačka, Francuska, Kina i Rusija. Sjedinjene Države nisu.

'SLUŽE IZRAELU' Libanon: Hezbolah ne pristaje na vladin plan razoružanja
Libanon: Hezbolah ne pristaje na vladin plan razoružanja

Prema izvješćima medija, izraelska vlada odobrila je vrlo kontroverzan prijedlog kojim bi se izraelskim doseljenicima olakšala kupnja zemljišta na Zapadnoj obali. Taj potez mogao bi imati dalekosežne posljedice za palestinsko stanovništvo na Zapadnoj obali.

U zajedničkoj izjavi osam zemalja s muslimanskom većinom, objavljenoj ranije u utorak, navodi se da se tom odlukom prvi put od 1967. odobravaju postupci za registraciju i sređivanje vlasništva nad zemljištem na velikim dijelovima okupirane Zapadne obale. Svih osam zemalja bile su i među potpisnicima novije izjave.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova okarakteriziralo je izjavu osam zemalja s muslimanskom većinom kao "činjenično neutemeljenu i namjerno obmanjujuću".

Izrael je ovog tjedna samo odobrio "administrativnu mjeru u području građanskog i imovinskog prava", priopćilo je ministarstvo.

STIŽU OSUDE Veleposlanica Izraela za BiH reagirala zbog Thompsona: 'Mladi slave uz nazi pozdrav...'
Veleposlanica Izraela za BiH reagirala zbog Thompsona: 'Mladi slave uz nazi pozdrav...'

Izraelski mediji također su izvijestili da će se Jeruzalem prvi put u gotovo 60 godina proširiti dalje na Zapadnu obalu kroz novi projekt naselja.

Konkretno, stotine novih stambenih jedinica bit će izgrađene u blizini naselja u Istočnom Jeruzalemu koje je Izrael preuzeo 1967. godine, a kasnije pripojio, izvijestila je, između ostalog, izraelska novinska stranica ynet.

"Ponavljamo svoje odbacivanje svih mjera usmjerenih na promjenu demografskog sastava, karaktera i statusa palestinskog teritorija okupiranog od 1967. godine, uključujući Istočni Jeruzalem", stoji u novijoj izjavi.

ODOBRILI UPIS ZEMLJIŠTA Izrael učvršćuje kontrolu nad Zapadnom obalom, Palestinci govore o 'de facto aneksiji'
Izrael učvršćuje kontrolu nad Zapadnom obalom, Palestinci govore o 'de facto aneksiji'

"Takve mjere krše međunarodno pravo, potkopavaju tekuće napore za mir i stabilnost u regiji, suprotne su Sveobuhvatnom planu i ugrožavaju izglede za postizanje mirovnog sporazuma kojim bi se okončao sukob."

Tijekom Šestodnevnog rata 1967. godine, Izrael je zauzeo Zapadnu obalu i Istočni Jeruzalem. Danas tamo živi oko 700. 000 izraelskih doseljenika među 3 milijuna Palestinaca.

Palestinci na tim teritorijima žele stvoriti vlastitu državu s Istočnim Jeruzalemom kao glavnim gradom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vratila se u Hrvatsku nakon 13 godina: 'Kod nas su vrtići, škole i zdravstvo puno jeftiniji...'
NIGDJE KAO U ZAGREBU

Vratila se u Hrvatsku nakon 13 godina: 'Kod nas su vrtići, škole i zdravstvo puno jeftiniji...'

Svaka mi je zemlja dala nešto važno. Australija otvorenost, Bermuda ljepotu, Kajman djetinjstvo mog sina. A Hrvatska mi danas daje osjećaj da sam tamo gdje trebam biti, zaključuje Darija Sosa
Pjevali bi Paveliću i izigravali ustaše, a onda se znoje i pate kako bi se zbog toga opravdali
TOMISLAV KLAUŠKI

Pjevali bi Paveliću i izigravali ustaše, a onda se znoje i pate kako bi se zbog toga opravdali

Josip Dabro rugao se "liberalima koji pate", a onda se pravdao da pjeva o "grobnici od zlata", a Mlinarić Ćipe logičkim vratolomijama tražio način da objasni kako Dabro "nije spomenuo Pavelića". Hrabrost ipak ima granice.
FOTO Grozne scene iz Novog Zagreba: Auti su bili smrskani, vozača izvlačila Hitna pomoć
AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA

FOTO Grozne scene iz Novog Zagreba: Auti su bili smrskani, vozača izvlačila Hitna pomoć

Tim Hitne pomoći izvukao je i zbrinuo vozača. Vatrogasci su spriječili potpuno zapaljenje auta i odspojili akumulator

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026