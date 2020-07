Capak: Mogli bi opet uvesti samoizolaciju za Srbiju i BiH

Capak je gostujući u emisiji Hrvatskog radija rekao kako će 'ići na preporuke i gdje je potrebno segmentarno zatvarati'...

<p>Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo <strong>Krunoslav Capak </strong>izjavio je jutros kako unatoč povećanom broju zaraženih korona virusom neće biti nove karantene u Hrvatskoj.</p><p>Capak je gostujući u emisiji Hrvatskog radija rekao kako će 'ići na preporuke i gdje je potrebno segmentarno zatvarati'. </p><p>- Za sada bi to moglo biti npr. u trgovinama da će biti obavezne maske, kao i na sastancima u malim prostorima gdje ljudi moraju biti duže od 15 minuta - poručio je Capak i nglasio kako je potrebno pripremiti se za jesen.</p><p>- Djeca u školi će trebati imati mjere, na fakultetima, na poslu, svugdje gdje u manjem prostoru boravi veći broj ljudi. Preporuka o korištenju maski će biti dovoljna, to za sada mislimo - dodaje.</p><p>Capak vjeruje da će se brojke uskoro spustiti, no da virus i dalje neće prestati cirkulirati. </p><p>- S prihvatljivom razinom ćemo se moći epidemiološki boriti do jeseni, kada nas prema stručnjacima čeka puno gora situacija nego sada - kazao je i dodao da će u slučaju pojave određenog područja kao izvora zaraze to područje onda i zatvoriti.</p><p>Najavio je skori sastanak s kolegama iz Slovenije kako bi se dogovorili vezano uz prelazak granice i činjenicu da veliki broj turista u Hrvatsku dolazi upravo preko Slovenije. Capak je isto tako rekao kako se trenutno razmatra uvođenje samoizolacije za građane koji dolaze iz Srbije i BiH.</p><p>- Odluku nismo još donijeli, ali ona je na stolu. Mi upozoravamo građane da ne idu u šopinge tamo jer je jeftinije, ali dakako da to nije slobodna granica nego se treba prijaviti na Enter Croatia i granična policija razmatra razlog ulaska u RH. Ako je on opravdan, onda se ti građani puštaju, a ako nema razloga, onda ne. Više od 50 % ljudi koji dođu na granicu, vraća se nazad - dodao je.</p><h2>'Kad bi imali umrlih kao Švedska, Beroš, Božinović i ja bismo visjeli na prvom drvetu'</h2><p>Capak odgovarao i na pitanja slušatelja. </p><p>Jedan od njih je kritizirao karantenu, kako je kazao, za zdrave i pitao ne bi li u njoj trebali biti samo rizični građani i oboljeli. Capak mu je pojasnio kako karantena jest za zdrave, a da se bolesni hospitaliziraju.</p><p>- Ovaj ubija manje od pet posto ukupno oboljelih, ali ako ste vi u tih pet posto onda je vama 100 posto da ćete umrijeti. Ako mislite da je neopasna bolest, pozivam vas da volontirate u bolnici na njezi onih koji su bolesni i šire virus, pa ako mislite da je to ništa, pozivam vas da probate - poručio je slušatelju.</p><p>Jedan ga je građanin optužio da se radi panika, a da je smrtnost mala, a Capak mu je, između ostalog, rekao da su oni koji su mislili da će olako s ovom bolesti vrlo brzo odustali od toga.</p><p>- Čak i Ujedinjeno Kraljevstvo je kasnije uvelo stroge mjere, i Amerika. Švedska isto ima neke mjere, radi se od kuće, zatvorili su neke rizične industrije. Kod njih ljudi imaju povjerenje u institucije i Vladu. Pogledajte broj oboljelih i mrtvih u Švedskoj. Kad bismo mi imali toliko umrlih, Beroš, Božinović i ja bismo visjeli na prvom drvetu, to vam garantiram”, rekao je.</p><p>Capak nije želio odgovoriti na pitanje misli li da je virus oslabio. Kako bi to utvrdili, kazao je, treba još pričekati. </p><p>- Sve studije ukazuju da ćemo jako teško doseći kolektivni imunitet od 70-80 posto koji bi bio potreban. Mi smo u 4. mjesecu rekli da će nam trebati do kraja iduće zimske sezone, do proljeća 2021. da steknemo taj imunitet, ali to je jako teško predvidjeti. Upozoravamo da bi situacija mogla biti ozbiljna - poručio je. Također je istaknuo da epidemiolozi rade testiranja svugdje gdje je potrebno te da nije istina da se u Hrvatskoj premalo testira.</p><p>- Meni osobno je najteže palo to što ne mogu u arenu, a pogoršala se situacija. Telefon mi je bio užaren, cijelo vrijeme sam telefonirao pomoću slušalica, bio na Skypeu, u medijima… Ali nisam bio vani i nisam se mogao boriti protiv ove situacije i to mi je teško palo - ispričao je iskustvo iz svoje izolacije.</p><p>- Ovo je veliki izazov kakvog nije bilo u zadnjih sto godina. Fali vremena i ljudi da se riješi sve i zato smo prilično nesretni. Nadam se da ćemo do jeseni imati neka efikasna rješenja za to - zaključio je.</p>