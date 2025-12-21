Obavijesti

ZAVRŠILA LIJEČENJE

Carla Bruni: 'Nakon pet godina, završila sam s liječenjem raka dojke. Žene, idite na preglede'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Profimedia/Instagram

U emotivnoj objavi na društvenim mrežama, supruga bivšeg francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozyja podijelila je svoju priču kako bi podigla svijest o važnosti redovitih pregleda

Bivša prva dama Francuske, manekenka i kantautorica Carla Bruni, objavila je da je nakon pet godina uspješno završila liječenje raka dojke. U emotivnoj objavi na društvenim mrežama, supruga bivšeg francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozyja podijelila je svoju priču kako bi podigla svijest o važnosti redovitih pregleda, naglašavajući da joj je upravo rana dijagnoza spasila život.

Njezin put, koji je započeo krajem 2019. godine, bio je obilježen operacijom, radioterapijom i dugogodišnjom hormonskom terapijom, a sada je postao snažan simbol nade i otpornosti za žene diljem svijeta.

Petogodišnja borba s rakom

Bruni je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju na kojoj se smiješi držeći, kako je navela, vjerojatno posljednju kutiju lijekova koji su je pratili na ovom dugom putu. 

- Kirurgija, radioterapija, hormonska terapija: to je put kojim moramo ići kako bismo izliječili ovu vrstu raka - napisala je Bruni, detaljno opisujući standardni protokol liječenja.

Unatoč teškim nuspojavama koje takva terapija nosi, izrazila je duboku zahvalnost znanosti. Hormonsku terapiju opisala je kao ključnu zaštitu od recidiva, koji su česti u godinama nakon dijagnoze.

'Idite na preglede'

- Još jednom želim ponoviti svim ženama koje će pročitati ovu objavu: ne oklijevajte, idite na preglede svake godine, ako je to moguće - poručila je.

Iako je sada s olakšanjem objavila kraj liječenja, njezin put započeo je u tišini. Dijagnozu je dobila prije četiri godine, no dugo je oklijevala javno govoriti o svojoj borbi.

U jednoj od ranijih objava, kada je prvi put otkrila svoju dijagnozu, priznala je da joj je ideja o medijskoj pozornosti zbog vlastitog zdravlja bila "odvratna". Ipak, osjećala je moralnu obvezu podijeliti svoju priču kako bi poslala poruku koja može spasiti živote.

Naglasila je da je imala sreću jer njezin rak u trenutku otkrivanja nije bio agresivan. Upravo je godišnja mamografija omogućila liječnicima da ga otkriju u ranoj fazi. 

​- Da nisam svake godine išla na mamografiju, danas ne bih imala lijevu dojku - napisala je Bruni u objavi koju je podijelila u suradnji s Pariškim centrom za rak dojke.

Tijekom godina liječenja, Bruni se suočavala i s drugim osobnim i obiteljskim izazovima, uključujući pravne probleme supruga Nicolasa Sarkozyja, koji je osuđen na zatvorsku kaznu zbog korupcije i ilegalnog financiranja kampanje, a koju trenutno služi u kućnom pritvoru s elektroničkim nadzorom. 

