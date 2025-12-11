Obavijesti

SVAKI DAN PISAO 10 STRANICA

Sarkozyjeva knjiga o 20 dana zatvora: 'Madrac je bio tvrd, a jedne noći probudila me i vatra'

Foto: Gonzalo Fuentes

Čini se da su dani u zatvoru duboko utjecali na desničarskog političara. Dirnut brigom osoblja, ali i sumornom realnošću iza rešetaka, jasno izražava bol zbog odvojenosti od obitelji

Za svaka 24 sata provedena iza rešetaka, bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy napisao je više od 10 stranica svoje nove knjige, u kojoj detaljno opisuje svoj boravak u zloglasnom pariškom zatvoru La Santé.

- Mogao bi to biti neki niskobudžetni hotel, samo da zanemarite oklopna vrata sa špijunkom - prisjeća se Sarkozy u knjizi koja je stigla na police u srijedu, samo mjesec dana nakon što je 10. studenog napustio zatvor.

Zatvor je bio "pakao", piše Sarkozy u svom "Dnevniku jednog zatvorenika". Knjiga je odmah izazvala ogroman interes javnosti, potaknut njegovom rujanskom presudom za zločinačko udruživanje radi financiranja kampanje 2007. godine novcem iz Libije. Prema pisanju CNN-a Sarkozy je prijevremeno pušten iz zatvora gdje je trebao odslužiti petogodišnju kaznu, a trenutno čeka ishod žalbenog postupka.

Teški dani i pogled u zid

Pogled s prozora bio je blokiran plastičnim pločama, piše Sarkozy, dodajući kako je bilo nemoguće vidjeti nebo ili čak procijeniti kakvo je vani vrijeme. Noću su ga, kaže, proganjala dobacivanja i povici drugih zatvorenika koji su odjekivali zatvorskim kompleksom. Jedne noći probudila ga je vatra, nakon što je jedan zatvorenik zapalio obližnju ćeliju.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Former French president Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
Foto: Sarah Meyssonnier

Bila je to stvarnost daleko od luksuza u kojem je uživao kao francuski šef države između 2007. i 2012. godine.

- Sjedeći na krevetu, koji nije bio pospremljen, doživio sam šok. Nikad u životu, čak ni za vrijeme služenja vojnog roka, nisam osjetio tvrđi madrac. Stol bi bio mekši - napisao je. Ipak, kao i drugi zatvorenici u takozvanom VIP krilu, koje se sastoji od 18 ćelija, imao je vlastiti televizor, tuš, hladnjak i ploču za kuhanje.

Knjiga kronološki prati njegov svakodnevni život u zatvoru, isprepleten sjećanjima na tjedne između izricanja presude i dolaska pred vrata zatvora La Santé 21. listopada.

Posjeti moćnika i ponuda iz Elizejske palače

U Francuskoj se mnogo raspravljalo o službenim posjetima koje je Sarkozy primao nakon presude.

Bio je pozvan u predsjedničku palaču] na sastanak za koji Sarkozy tvrdi da je rezultirao inzistiranjem predsjednika Emmanuela Macrona da prihvati premještaj u drugi zatvor. Tamo bi, navodno, bio smješten u "apartman za obitelji zatvorenika", što je Sarkozy, kako kaže, odbio.

Former French President Sarkozy's memoir "Journal of a Prisoner" in Paris
Foto: Gonzalo Fuentes

U zatvoru ga je posjetio i bivši kolega, a sadašnji ministar pravosuđa, Gérald Darmanin, što je izazvalo oštre kritike u francuskoj javnosti. Prema knjizi, stizale su i poruke te pozivi podrške svjetskih vođa i veleposlanika.

Sarkozy navodi da je američki veleposlanik u Parizu, Charles Kushner, otac Jareda Kushnera, zeta sadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, također zatražio da ga prvi put sretne upravo u zatvoru. Kushnera starijeg, kojeg je Trump pomilovao tijekom svog prvog mandata, služio je kaznu zbog utaje poreza i drugih kaznenih djela.

TROJICA ISPITANA Nicolas Sarkozy u zatvoru dobio prijetnje smrću, čuva ga policija
Nicolas Sarkozy u zatvoru dobio prijetnje smrću, čuva ga policija

Novi početak ili samo dobar PR?

Za Sarkozyja, ova knjiga je očit pokušaj da popravi svoj narušeni imidž.

Nestale su polemike iz prošlosti u kojima je pozivao na strogu pravdu. - Francuski sudovi moraju kažnjavati, jer kad si lopov, još je gore biti lopov na visokoj poziciji nego onaj na niskoj - govorio je kao predsjednik 2012. godine.

Umjesto toga, knjiga je ispunjena uljepšanim prikazima njegovog života nakon presude. Detaljno opisuje kako je nekoliko dana prije odlaska u zatvor vodio tinejdžera oboljelog od raka na nogometnu utakmicu i kako je dobivao pljesak u restoranima. Tvrdi da su ga navijači obasipali podrškom i prisjeća se obitelji koje su stajale uz cestu dok ga je konvoj vozio u zatvor – povlačeći paralelu s masom koja mu je klicala u noći njegove predsjedničke pobjede.

Zatvorsko osoblje, piše, bilo je zatrpano njegovom poštom, uključujući 20 Biblija, 30 primjeraka istog nagrađivanog romana i stotine pisama dnevno. - Više nego što sam ikad primio kao predsjednik - tvrdi.

UEFA Champions League - Paris St Germain v Tottenham Hotspur
Foto: Sarah Meyssonnier

Odlučan u svojoj samoproglašenoj nevinosti, Sarkozy posvećuje pola poglavlja osuđivanju novinarske istrage koja je dovela do njegove presude. Nevjerojatno, uspoređuje se s Alfredom Dreyfusom, bivšim zatvorenikom u istom zatvoru i najpoznatijim slučajem žrtve pogrešnog progona u Francuskoj.

Čini se da su dani u zatvoru duboko utjecali na desničarskog političara. Dirnut brigom osoblja, ali i sumornom realnošću iza rešetaka, jasno izražava bol zbog odvojenosti od obitelji. Također, i novootkrivenu zahvalnost za sve što je izgubio. - U La Santéu sam ponovno započeo svoj život - rečenica je kojom završava knjigu.

FELJTON: PAD PREDSJEDNIKA Sarkozy između ljubavi, mržnje i zatvorskih zidova
Sarkozy između ljubavi, mržnje i zatvorskih zidova

Ipak, na 213 stranica gotovo da nema empatije za njegove kolege zatvorenike. Sebe postavlja kao čovjeka koji je odvojen, kako doslovno – izoliran od drugih i s povlaštenim tretmanom – tako i metaforički, kao nevin čovjek koji proživljava "nezamislivo".

- U zatvor sam ušao kao šef države. Izašao sam s istim činom - piše Sarkozy na posljednjim stranicama, prisjećajući se gomile policije, medija i pristaša koji su obilježili početak i kraj njegovog boravka u zatvoru.

Stvarnost je, međutim, nešto drugačija. U zatvor je ušao kao osuđenik. Izašao je s istim činom.

