Časna koja je izmislila napad u Zagrebu dobila uvjetnu kaznu

Časna sestra (35) iz Zagreba pravomoćno je osuđena na deset mjeseci zatvora, uvjetno na tri godine, zbog lažnog prijavljivanja kaznenog djela, doznaje 24sata. Kako neslužbeno doznajemo, presuda je postala pravomoćna jer nije podnijela prigovor na kazneni nalog državnog odvjetništva. To znači da neće ići u zatvor ako u sljedeće tri godine ne počini novo kazneno djelo.

Podsjetimo, tužiteljstvo ju je teretilo da je policiji prijavila kako ju je napao nepoznati muškarac, iako je istragom utvrđeno da je ozljede nožem zadala sama sebi. Policija je slučaj počela istraživati nakon dojave iz KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu 28. studenoga 2025., kada je zaprimljena informacija o ženi s ubodnim ranama koja je tvrdila da ju je napao nepoznati muškarac.

Međutim, policija na mjestu navodnog napada nije pronašla tragove krvi, a nadzorne kamere pokazale su da se ondje nije nalazila. U kontejneru ispred njezina doma pronađen je nož s tragovima krvi i drugi predmeti povezani s ozljedama, dok su snimke pokazale i da je dan ranije kupila takav nož.

Nakon što je suočena s prikupljenim dokazima, priznala je da je napad izmislila. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da joj je sposobnost rasuđivanja bila smanjena, ali ne bitno.