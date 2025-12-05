Vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o časnoj dobio prijavu

Jedan od onih koji su širli lažne vijesti o navodnom napadu na časnu sestru u Zagrebu je bio vjeroučitelj Ivan Pokupec. I ne samo to, Pokupec joj je objavio i identitet. A on je objavio na Facebooku da su mu iz policije uručili prekršajnu prijavu koju je i objavio.

Prijavili su ga zbog "remećenja javnog reda i mira i spokojstva građana na društvenim mrežama, šireći lažne vijesti o napadu na časnu sestru", napisao je u podužem statusu na Facebooku u kojem je i zahvalio policajcima na korektnosti i profesionalnosti.

Pokupec je radio kao vjeroučitelj u Osnovnoj školi Ljudevita Modeca u Križevcima.

- On je trenutno na neplaćenom dopustu. On kod mene trenutno ne radi. Sve što radi u privatno vrijeme, što nije vezano za nas, ja se nemam pravo miješati. Nemam komentara, ne bi komentirao ništa - rekao nam je prije dva dana Tomislav Bogdanović, ravnatelj osnovne škole u kojoj je Pokupec predavao vjeronauk.

Ppolicija je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja objavila kako je časna sestra (35) sama sebi nožem nanijela ozljedu te lažno prijavila napad. Slučaj je eskalirao nakon što se na društvenim mrežama proširila informacija o vjerski motiviranom napadu "stranog radnika ili migranta" koji je časnu sestru navodno napao uz povike "Alahu ekber".