Ceca o susretu s Mamićem: 'Kad mi je teško, odem na Youtube, gledam mu intervjue i umirem'

Jako sam se obradovala kad sam ga vidjela odmah tu pored bine, zaista sam imala želju da ga pozdravim. Zdravko je autentičan lik i kad god mi padne raspoloženje ja odem na Youtube, gledam njegove intervjue i umirem od smijeha, zato što je spontan, rekla je za Telegraf Svetlana Ceca Ražnatović, udovica krvnika i ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, koja je proteklog vikenda održala tri koncerta u jednom hotelu na Jahorini. Druge večeri u publici je bio i Zdravko Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa i bivši čelnik zagrebačkog kluba Dinamo.

- Baš ga briga što će tko reći, govori ono što misli, a rijetki su takvi ljudi. Ja prva nisam ta koja bi rekla sve što misli, zato što cijeli život vagam da ne povrijedim nekome osećanja, a kad su moja u pitanju nikog nije briga. Zato gledam njegove klipove i kažem: "To, tako, bravo!" - ispričala je Ceca.

Dodala je da je Mamić džentlmen.

- Poznajem ljude koji su sa njim bliski. O njemu imaju samo riječi hvale - rekla je.

U jednom trenutku Mamić je prišao Ceci, primio je za ruku i poljubio.

Ona mu je na to rekla da je 'njegov fan', piše Telegraf.rs. Mamić se potom vratio do stola i kao što se može vidjeti na snimkama s TikToka, ponio ga je koncert, jer se u jednom trenu popeo na stol i potrgao košulju sa sebe uz pjesmu 'Kad bi bio ranjen'.

Potom se približio bendu i izvadio bunt novčanica te ga gurnuo saksofonistu na instrument, a Telegraf.rs navodi da se radilo o 2000 eura.

Na koncert je došao zakopčan, a s koncerta otišao otkopčan i košuljom vezanom u čvor.

- Sjeli su za stol neko vrijeme je bilo mirno, a kako je teklo vrijeme tako je postajalo veselije. Pio je, pa se penjao na stolac, raskopčavao košulju i vezao je sprijeda u čvor. Ljubio je Ceci ruku, govorio kako je njen najveći fan. Čak je ona njemu rekla da je ona njegov fan. Trubačima je dao bunt novčanica - ispričala je čitateljica. Kako kaže, koncert je počeo oko 22.30, a završio nešto prije 1 sat ujutro.

- Zadnja pjesma bila je 'Kad bi bio ranjen'. Ta ga je posebno pogodila. Na videu se može i vidjeti sam kraj koncerta gdje Ceca Zdravku zahvaljuje na dobroj atmosferi'. No kad je završio koncert, on se prebacio u susjedni hotelski bar - govori nam čitateljica.

Zdravko Mamić se od 2018. godine nalazi u bijegu od hrvatskog pravosuđa nakon što je osuđen na zatvor zbog malverzacija u Dinamu. Svetlana Ražnatović Ceca također je imala veze s nogometom, kao predsjednica srpskog nogometnog kluba Obilić, kojeg je sredinom 90-ih preuzeo Arkan, notorni ratni zločinac čije su jedinice činile zvjerstva u Hrvatskoj i BiH. Klub je osvojio titulu prvaka SRJ 1998. i igrao kvalifikacije za Ligu prvaka. Nakon Arkanova ubojstva 2000. Ceca je još kratko vodila klub, koji je onda potonuo u zaborav.