TRGAO KOŠULJU I LJUBIO JOJ RUKU

Ceca o susretu s Mamićem: 'Kad mi je teško, odem na Youtube, gledam mu intervjue i umirem'

Piše Antonela Šaponja,
Foto: telegraf.rs

Udovica krvnika i ratnog zločinca Arkana, Svetlana Ceca Ražnatović, oglasila se o Zdravku Mamiću, bjeguncu od hrvatskog pravosuđa koji je na Jahorini trgao košulju i ljubio joj ruku. Kaže da je džentlmen

Admiral

Jako sam se obradovala kad sam ga vidjela odmah tu pored bine, zaista sam imala želju da ga pozdravim. Zdravko je autentičan lik i kad god mi padne raspoloženje ja odem na Youtube, gledam njegove intervjue i umirem od smijeha, zato što je spontan, rekla je za Telegraf Svetlana Ceca Ražnatović, udovica krvnika i ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, koja je proteklog vikenda održala tri koncerta u jednom hotelu na Jahorini. Druge večeri u publici je bio i Zdravko Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa i bivši čelnik zagrebačkog kluba Dinamo

- Baš ga briga što će tko reći, govori ono što misli, a rijetki su takvi ljudi. Ja prva nisam ta koja bi rekla sve što misli, zato što cijeli život vagam da ne povrijedim nekome osećanja, a kad su moja u pitanju nikog nije briga. Zato gledam njegove klipove i kažem: "To, tako, bravo!" - ispričala je Ceca.

Dodala je da je Mamić džentlmen. 

- Poznajem ljude koji su sa njim bliski. O njemu imaju samo riječi hvale - rekla je.

U jednom trenutku Mamić je prišao Ceci, primio je za ruku i poljubio.

Ona mu je na to rekla da je 'njegov fan', piše Telegraf.rs. Mamić se potom vratio do stola i kao što se može vidjeti na snimkama s TikToka, ponio ga je koncert, jer se u jednom trenu popeo na stol i potrgao košulju sa sebe uz pjesmu 'Kad bi bio ranjen'. 

Potom se približio bendu i izvadio bunt novčanica te ga gurnuo saksofonistu na instrument, a Telegraf.rs navodi da se radilo o 2000 eura.

Na koncert je došao zakopčan, a s koncerta otišao otkopčan i košuljom vezanom u čvor.

- Sjeli su za stol neko vrijeme je bilo mirno,  a kako je teklo vrijeme tako je postajalo veselije. Pio je, pa se penjao na stolac, raskopčavao košulju i vezao je sprijeda u čvor. Ljubio je Ceci ruku, govorio kako je njen najveći fan. Čak je ona njemu rekla da je ona njegov fan. Trubačima je dao bunt novčanica - ispričala je čitateljica. Kako kaže, koncert je počeo oko 22.30, a završio nešto prije 1 sat ujutro.

- Zadnja pjesma bila je 'Kad bi bio ranjen'. Ta ga je posebno pogodila. Na videu se može i vidjeti sam kraj koncerta gdje Ceca Zdravku  zahvaljuje na dobroj atmosferi'. No kad je završio koncert, on se prebacio u susjedni hotelski bar - govori nam čitateljica. 

Zdravko Mamić se od 2018. godine nalazi u bijegu od hrvatskog pravosuđa nakon što je osuđen na zatvor zbog malverzacija u Dinamu. Svetlana Ražnatović Ceca također je imala veze s nogometom, kao predsjednica srpskog nogometnog kluba Obilić, kojeg je sredinom 90-ih preuzeo Arkan, notorni ratni zločinac čije su jedinice činile zvjerstva u Hrvatskoj i BiH. Klub je osvojio titulu prvaka SRJ 1998. i igrao kvalifikacije za Ligu prvaka. Nakon Arkanova ubojstva 2000. Ceca je još kratko vodila klub, koji je onda potonuo u zaborav.

