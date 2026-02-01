Obavijesti

Čelnik OI 2028 se ispričao zbog svoje veze sa slučajem Epstein

Piše HINA,
Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Casey Wasserman, predsjednik Organizacijskog odbora Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028., ispričao se u subotu nakon što se njegovo ime pojavilo među najnovijim dokumentima vezanim uz slučaj Epstein

Dokumenti su lascivne razmjene e-pošte iz 2003. između Wassermana i Ghislaine Maxwell, koja trenutno služi 20-godišnju zatvorsku kaznu zbog pomaganja osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu u regrutiranju maloljetnih prostitutki.

- Duboko žalim zbog svoje korespondencije s Ghislaine Maxwell, koja se odvijala prije više od 20 godina, mnogo prije nego što su njezini strašni zločini otkriveni - rekao je 51-godišnji Wasserman, koji tvrdi da "nikada nije imao nikakav osobni ili profesionalni odnos s Jeffreyjem Epsteinom".

- Kao što je široko dokumentirano, sudjelovao sam u humanitarnom putovanju kao član delegacije Zaklade Clinton 2002. u Epsteinovom avionu. Duboko mi je žao što sam bio povezan s bilo kojim od njih - objasnio je Wasserman.

Dotični e-mailovi su među milijunima dokumenata koje je u petak objavilo američko Ministarstvo pravosuđa u vezi sa slučajem Epstein.

Jeffrey Epstein optužen je za vođenje velikog lanca trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, u koji su bile uključene maloljetne djevojke. Prema vlastima, umro je samoubojstvom u zatvoru u kolovozu 2019. prije suđenja.

