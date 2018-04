Karta vode: Gdje je u Hrvatskoj najbolja, a gdje najlošija za piće

Građani Slavonskog Broda te općina Podcrkavlje, Bukovlje, Brodski Stupnik, Sibinj, Bebrina i Oriovac već danima piju vodu iz cisterni. Nakon ekološkog incidenta otkriven je ugljikovodik u vodi. Pogledajmo kakva je kvaliteta vode u cijeloj Hrvatskoj:

'Benzin danima curi u vodovod'

Došao sam na mjesto ekoincidenta i vidio da iz cijevi curi benzin. Pitao sam djelatnika koji to skuplja koliko curi i rekao mi je da su u dva sata pokupili oko 3000 litara benzina. Nije problem izračunati koliko je iscurilo u ovih šest dana. Ispričao nam je to jučer brodski gradonačelnik Mirko Duspara. Dodaje da je kao gradonačelnik smatrao da ima pravo biti na mjestu incidenta, no policija ga je upozorila da ne smije biti tamo sve dok traje istraga.

- Udaljio sam se. Šokirao sam se jer dosta toga curi iz cijevi, nadam se da će to sada zatvoriti i pokupiti zemlju uokolo - kazao je Duspara.

Lokalni slavonskobrodski portal SBPlus jučer je objavio videosnimku koja pokazuje da benzin i dalje istječe iz cijevi.

Građani plaćaju 'ceh'

Jerko Zovak, glavni urednik portala koji je snimio istjecanje benzina, kaže da je policija i njega potjerala. U Policijskoj upravi brodsko-posavskoj jučer nismo dobili komentar izjava Duspara i Zovaka. Inspektori su potvrdili da su jučer uzeli uzorke tla na mjestu ekološkog incidenta. Kad će analiza biti gotovo ne zna se, a građani i dalje piju vodu iz cisterni. Policija je potvrdila da su slavonskobrodski gradonačelnik Mirko Duspara i Vodovod podnijeli državnom odvjetništvu dvije prijave. Mirela Šmital, županijska državna odvjetnica, izjavila je da su zatražili kriminalističko istraživanje.

Sve je počelo prije tjedan dana, kad je pri ispitivanju cjevovoda, koje je provodila tvrtka Crodux, došlo do izlijevanja naftnih derivata. Oko 100.000 ljudi ostalo je bez pitke vode. Nenad Matić iz Zelene liste javnosti je uputio pismo, kritizirajući brojne aktere ovog ekocida. Matić smatra da svi uključeni u tu ekološku katastrofu uporno preskaču pitanje što se uistinu dogodilo. Smatra kako najveću odgovornost snose tvrtka Crodux, ali i službe koje su im dopustile ispitivanje.

- Jasno mi je da tvrtka Crodux ganja tržište i profit, no u tom ganjaju profita, nažalost, dogodila se velika katastrofa - ističe Nenad Matić iz Zelene liste.

Cjevovod koji je Crodux ispitivao za pretvorbu u plinovod navodno nije u uporabi još od 1990.

- Navodno 28 godina tu ništa nije teklo. Da doma idete piti vodu iz pipe kojom voda nije tekla toliko dugo, sigurno biste prvo vidjeli kakva je voda i proveli ispitivanja - kaže nam Matić.

Čermak: Bez komentara dok istraga ne završi

Ivan Čermak, vlasnik Croduxa, u utorak nam je kratko rekao da nema nikakvih novih informacija o istrazi i analizi vode te da nema, dok istraga ne završi, daljnjih komentara. Iz te tvrtke opetovano tvrde kako im se pri ispitivanju izlilo svega 150 litara naftnih derivata, no ograđuju se od optužbi da su krivi za onečišćenje. Rezultati analize vode još nisu stigli, iako su uzorci uzeti još u nedjelju. Vjeran Piršić iz udruge Eko Kvarner smatra da postupak analize nije dovoljno transparentan i da u Hrvatskoj općenito vlada situacija u kojoj građani nemaju dovoljno potrebnih informacija.

- Čak i kad sve bude dobro, građani će i dalje sumnjati. Već gotovo deset godina truje ih se lošim zrakom. U Hrvatskoj su očito zdravlje i životi građana prihvatljiva kolateralna žrtva interesa profita - oštro govori.

Duspara: Već dva dana nema rezultata

Gradonačelnik Mirko Duspara jučer nam je potvrdio da rezultate analize vode nisu dobili već dva dana.

- U gradu sve normalno funkcionira, pokrili smo sve objekte sa spremnicima vode. Što se tiče mjesta incidenta, provode se intenzivni radovi, kopa se do cijevi i uzimaju se uzorci - kaže Duspara. Dodaje da su građani podijeljenog mišljenja po pitanju zagađenja. Dok su jedni zadovoljni brzom reakcijom nadležnih, drugi su ljuti jer su takve situacije česte, što sa zrakom, što s vodom. Treći pritom imaju osjećaj da se nešto pokušava zataškati. Na jučerašnjoj konferenciji za novinare ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić je istaknuo da su parametri iz vode nešto povišeni, no naglasio je da od svih uzetih uzoraka samo dio njih prelazi graničnu vrijednosti.

- Ovakvi nalazi definitivno zovu na optimizam, ali nipošto ne znače da je zabrana korištenja vode ukinuta - rekao je.

Ministar je prozvao gradske vlasti za neodržavanje vodovoda.

- Dobar dio ugljikovodika ostao bi na membranama filtera aktivnog ugljena da se postrojenje za proizvodnju vode adekvatno održavalo - dodao je ministar Ćorić rekavši da je održavanje sustava u izravnoj nadležnosti Vodovoda Slavonski Brod. Državni tajnik Mario Šiljeg tvrdi da je uzeto 28 uzoraka vode za piće te da ni u jednom uzorku nisu pronađeni benzeni koje WHO smatra opasnim. Ono što je pronađeno u uzorcima su parafini, istaknuo je.

Brođani bi pitku vodu trebali dobiti za oko dva tjedna, kad završi spajanje s vodovodom u Sikirevcima.