REFORMA FINANCIRANJA

Češka vlada reže financiranje javnih medija, kritičari: 'To je veliki udar na neovisnost'

Piše HINA,
Foto: Eva Korinkova

Češka vladajuća koalicija u utorak će predstaviti zakonsku izmjenu kojom će se smanjiti financiranje javne televizije i radija kasnije ove godine, rekli su u ponedjeljak koalicijski političari, što kritičari smatraju pokušajem slabljenja neovisnih medija. Koalicija populističke stranke ANO premijera Andreja Babiša, krajnje desnog SPD-a i euroskeptičnih Motorista predložit će zakon o ukidanju mjesečne pristojbe za javne medije starijim građanima, mladima i tvrtkama.

Šef SPD-a Tomio Okamura rekao je da je prijedlog prvi korak prema vladinom planu da se u potpunosti ukinu pristojbe i financiranje u potpunosti prebaci na državni proračun.

ORGANIZATORI: STIGLO 250.000 LJUDI FOTO Ogromni prosvjed protiv Vlade u Češkoj! Ulice pune: 'Ne želimo postati kao Mađarska!'
FOTO Ogromni prosvjed protiv Vlade u Češkoj! Ulice pune: 'Ne želimo postati kao Mađarska!'

"Naši birači žele ukidanje korisničkih naknada", rekao je Okamura novinarima u prijenosu Češke televizije nakon sastanka čelnika koalicije.

Češka televizija i Češki radio kao javni mediji igraju veliku ulogu u medijskom prostoru zemlje, a Češka televizija tvrdi da je najgledanija televizija među gledateljima starijima od 15 godina, s 29 posto tržišnog udjela u toj publici, što uključuje razne zabavne i informativne kanale.

Češka televizija i Češki radio uživali su po 59 posto povjerenja Čeha u istraživanju Reutersovog instituta iz 2025., što je predstavljalo najveću potporu među češkim medijima obuhvaćenima u anketi.

Prosvjedi 

Češka televizija poručila je da bi smanjenje proračuna onemogućilo ispunjavanje njezinih obveza.

"Generalni direktor Hynek Chudarek i cijelo vodstvo CT-a nastavit će poduzimati sve korake usmjerene na održavanje trenutačnog funkcionalnog sustava naknada i u njegovom trenutačnom opsegu", navodi se u e-mailu.

Nije odmah bilo jasno koliko će se tim vladinim prijedlogom smanjiti financiranje. Okamura je rekao da će se financiranje vratiti na razine iz 2024., prije blagog povećanja naknada koje je odobrio prethodni saziv parlamenta.

EARTHQUAKE FACTION Zapaljena izraelska tvornica u Češkoj: 'Uništit ćemo izraelska sredstva za ubijanje!'
Zapaljena izraelska tvornica u Češkoj: 'Uništit ćemo izraelska sredstva za ubijanje!'

Češka televizija ima proračun od 8,5 milijardi kruna (402,54 milijuna dolara) za 2026. godinu, uglavnom od pristojbi koje iznose 155 kruna (7,36 dolara) mjesečno.

Pavol Szalai, voditelj praškog ureda Reportera bez granica, rekao je da će promjene značajno promijeniti desetljećima star model koji je javne medije učinio stupom demokracije.

"Prijedlog nije dostojan demokratske zemlje, članice Europske unije", rekao je.

LJUBAV SA STAZE FOTO Češka vozačica zavela je rekordera F1 pa ga ostavila
FOTO Češka vozačica zavela je rekordera F1 pa ga ostavila

Babiš, milijarder i politički saveznik mađarskog premijera Viktora Orbana, samoproglašenog zagovornika 'neliberalne demokracije', dugo je kritizirao i javne i privatne medije, optužujući ih da prenose laži.

Neovisnost medija bila je jedna od najvažnijih tema najvećeg prosvjeda protiv vlade u posljednjih nekoliko godina u Pragu u subotu. Okupilo se 250.000 ljudi, prema riječima organizatora. 

EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA Nenadu blokirali kartice pa mu u Fini rekli: 'Ali, vi ste mrtvi...'
OGROMNA GREŠKA SUSTAVA

EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA Nenadu blokirali kartice pa mu u Fini rekli: 'Ali, vi ste mrtvi...'

Nenad Marković iz Virovitice sasvim slučajno je saznao da ga je sustav proglasio mrtvim. Ostao je bez OIB-a, kartica... Zamijenili su ga s čovjekom istog imena i prezimena koji je zaista umro. No priča ide dublje
Trump tvrdi: Iranci žele postići dogovor, Hormuz će vrlo brzo biti otvoren; Pada cijena nafte!
IZ MINUTE U MINUTU

Trump tvrdi: Iranci žele postići dogovor, Hormuz će vrlo brzo biti otvoren; Pada cijena nafte!

Libanon sve više dolazi u fokus. Preko 1000 ljudi je ubijeno od početka rata, a Izrael razmišlja o kopnenoj invaziji. Iran prijeti energetskim kolapsom polovice Bliskog istoka ako SAD bombardira energetsku infrastrukturu
VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'
TEŠKA PROMETNA

VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'

Zagrebačka policija za sad nam može samo potvrditi da su zaprimili dojavu Detalji o ozlijeđenima su nepoznati

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026