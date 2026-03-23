Češka vlada reže financiranje javnih medija, kritičari: 'To je veliki udar na neovisnost'

Češka vladajuća koalicija u utorak će predstaviti zakonsku izmjenu kojom će se smanjiti financiranje javne televizije i radija kasnije ove godine, rekli su u ponedjeljak koalicijski političari, što kritičari smatraju pokušajem slabljenja neovisnih medija. Koalicija populističke stranke ANO premijera Andreja Babiša, krajnje desnog SPD-a i euroskeptičnih Motorista predložit će zakon o ukidanju mjesečne pristojbe za javne medije starijim građanima, mladima i tvrtkama.

Šef SPD-a Tomio Okamura rekao je da je prijedlog prvi korak prema vladinom planu da se u potpunosti ukinu pristojbe i financiranje u potpunosti prebaci na državni proračun.

"Naši birači žele ukidanje korisničkih naknada", rekao je Okamura novinarima u prijenosu Češke televizije nakon sastanka čelnika koalicije.

Češka televizija i Češki radio kao javni mediji igraju veliku ulogu u medijskom prostoru zemlje, a Češka televizija tvrdi da je najgledanija televizija među gledateljima starijima od 15 godina, s 29 posto tržišnog udjela u toj publici, što uključuje razne zabavne i informativne kanale.

Češka televizija i Češki radio uživali su po 59 posto povjerenja Čeha u istraživanju Reutersovog instituta iz 2025., što je predstavljalo najveću potporu među češkim medijima obuhvaćenima u anketi.

Prosvjedi

Češka televizija poručila je da bi smanjenje proračuna onemogućilo ispunjavanje njezinih obveza.

"Generalni direktor Hynek Chudarek i cijelo vodstvo CT-a nastavit će poduzimati sve korake usmjerene na održavanje trenutačnog funkcionalnog sustava naknada i u njegovom trenutačnom opsegu", navodi se u e-mailu.

Nije odmah bilo jasno koliko će se tim vladinim prijedlogom smanjiti financiranje. Okamura je rekao da će se financiranje vratiti na razine iz 2024., prije blagog povećanja naknada koje je odobrio prethodni saziv parlamenta.

Češka televizija ima proračun od 8,5 milijardi kruna (402,54 milijuna dolara) za 2026. godinu, uglavnom od pristojbi koje iznose 155 kruna (7,36 dolara) mjesečno.

Pavol Szalai, voditelj praškog ureda Reportera bez granica, rekao je da će promjene značajno promijeniti desetljećima star model koji je javne medije učinio stupom demokracije.

"Prijedlog nije dostojan demokratske zemlje, članice Europske unije", rekao je.

Babiš, milijarder i politički saveznik mađarskog premijera Viktora Orbana, samoproglašenog zagovornika 'neliberalne demokracije', dugo je kritizirao i javne i privatne medije, optužujući ih da prenose laži.

Neovisnost medija bila je jedna od najvažnijih tema najvećeg prosvjeda protiv vlade u posljednjih nekoliko godina u Pragu u subotu. Okupilo se 250.000 ljudi, prema riječima organizatora.