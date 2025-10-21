Obavijesti

News

Komentari 0
SIGURNOST

Ceste u Švedskoj i Danskoj i dalje najsigurnije u EU-u, Hrvatska gora od prosjeka

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
Ceste u Švedskoj i Danskoj i dalje najsigurnije u EU-u, Hrvatska gora od prosjeka
Napredak radova na Sarajevskoj cesti u Novom Zagrebu snimljen iz zraka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Švedska i Danska su kraljice sigurnosti na cestama EU-a, dok Hrvatska zaostaje unatoč poboljšanjima. EU smanjuje smrtnost, ali pred njom je još dug put. Izazovi i napredak idu ruku pod ruku

Švedska i Danska i dalje imaju najsigurnije ceste u Europskoj uniji, prema statistikama Europske komisije za sigurnost na cestama za 2024., dok je Hrvatska, unatoč smanjenju broja poginulih na prometnicama, još uvijek gora od europskog prosjeka.

Prema statističkim podacima koje je objavila Europska komisija, 2024. je 19.940 osoba izgubilo život u prometnim nesrećama na cestama diljem EU-a.

Riječ je o padu od dva posto u odnosu na 2023. i sporom napretku prema ostvarenju cilja EU-a da prepolovi broj smrtnih slučajeva ili teških ozljeda na cestama do 2030. te da se približi njihovom iskorjenjivanju do 2050.

Ukupne stope smrtnosti u zemljama članicama se nisu značajno promijenile.

POLICIJA OBJAVILA DETALJE Vozač (57) skrivio sudar kraj Garešnice, mladić autom izletio s ceste i prevrnuo se na krov
Vozač (57) skrivio sudar kraj Garešnice, mladić autom izletio s ceste i prevrnuo se na krov

Švedska, s 20 smrti na milijun stanovnika, i Danska, gdje taj broj iznosi 24, još uvijek imaju najsigurnije ceste u Uniji, pri čemu su Rumunjska sa 78 smrti na milijun osoba i Bugarska sa 74 smrtnih slučajeva imale najviše stope smrtnosti 2024.

Prema Komisiji, u Hrvatskoj je 2024. smrtno stradalo 239 osoba, odnosno njih 62 na milijun stanovnika, što je više od europskog prosjeka.

Sa 45 smrti na milijun stanovnika, Europska unija se ipak svrstava među najsigurnije ceste u svijetu.

Primjetna poboljšana su zabilježena u nekoliko zemalja, uključujući Litvu (pad od 22 posto), Latviju (19 posto) i Austriju (13 posto), što pokazuje učinkovitost nedavnih intervencija radi povećanja sigurnosti na cestama.

U Hrvatskoj se broj poginulih smanjio za 13 posto u odnosu na 2023.

PROSVJED U NEDJELJU Omišani su najavili prosvjed protiv trase brze ceste: Taj projekt može ugroziti mještane
Omišani su najavili prosvjed protiv trase brze ceste: Taj projekt može ugroziti mještane

Zabrinjavajuća povećanja su u manjem broju zemalja članica poput Estonije (15 posto) i Cipra (21 posto).

Privremeni podaci za prvih šest mjeseci 2025. pokazuju mješovite trendove širom zemalja članica.

Premda neke države kao što su Grčka, Češka, Rumunjska i Slovačka bilježe pad smrtnosti, druge se suočavaju s novim izazovima.

Komisija je rekla da ovi rani indikatori naglašavaju da sigurnost na cestama iziskuje neprestani nadzor i napore te se obvezala pomno nadzirati ove trendove i pomoći državama članicama.

STANJE U PROMETU Ceste mokre i skliske. Na A4 kod Zagreba kolona duga dva km
Ceste mokre i skliske. Na A4 kod Zagreba kolona duga dva km

Povjerenik Europske komisije za održivi promet i turizam Apostolos Tzitzikostas je rekao: "Premda ovi podaci pokazuju nastavak napretka, uvijek se moramo prisjetiti da iza svake statistike stoje obitelji i zajednice koje pate".

"Činjenica da je gotovo 20.000 ljudi izgubilo živote u nesrećama na cestama je neprihvatljivo".

"Europska komisija će nastaviti podržavati sve države članice u naporima da ceste učine sigurnijima".

"No, to je zajednički napor: vlade, industrija i svaki korisnik ceste ima ulogu u tome da se zajamči da će svako putovanje završiti sigurno".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'

Plameni jezici bili su vidljivi s udaljenosti od nekoliko kilometara, a gusti crni dim nadvio se nad cijelo područje
FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'
UHIĆENJE NA TREŠNJEVCI

FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'

Kako su nam kazali iz policije, uhićen je jedan čovjek koji je uhvaćen u kaznenom djelu. Dodaju da će se više informacija znati kada se provede kriminalističko istraživanje
EU zabranila ruski plin. Javile se Mađarska i Srbija: U teškoj smo situaciji. Ne znaju što ih čeka
ZATVORENA PIPA

EU zabranila ruski plin. Javile se Mađarska i Srbija: U teškoj smo situaciji. Ne znaju što ih čeka

Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović istaknula je da Bugarska, sukladno toj odluci, neće dopustiti protok ruskog plina kroz plinovod Balkanski tok, što će pogoditi i Srbiju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025